BH Airport participa da Conferência Nacional de Slots da Anac, que acontece na capital mineira até sexta-feira Evento é o segundo do ano e tem o objetivo de planejar a malha aérea no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 14/08/2024 - 19h21 ) ‌



Conferência Nacional sobre malha aérea no Brasil BH Airport

Entre os dias 14 e 16 de agosto, Belo Horizonte é a sede da Conferência Nacional Slots Winter 2024, realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com o apoio do BH Airport. O evento tem o objetivo de planejar a malha aérea de todo o Brasil para a temporada Winter 2024, que corresponde ao período de 27 de outubro de 2024 a 29 de março de 2025.

Durante o encontro, que acontece na administração da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL), no centro da capital mineira, representantes da Anac, da Força Aérea Brasileira, dos aeroportos de todo o país e das empresas aéreas se reúnem para planejar os slots, que são os horários de pouso e decolagem dos terminais. Esse planejamento é essencial para trazer eficiência à malha aérea brasileira, possibilitando operações mais pontuais.

A cerimônia de abertura ocorreu na manhã de hoje (14/8) e contou com a participação de representantes do BH Airport, da Anac, do poder público e da força aérea. Nos próximos dias, a programação é marcada pelas reuniões entre as partes envolvidas, com paradas para almoço e café.

O Gestor de Operações e Segurança do BH Airport, Robson Freitas, deu as boas-vindas aos presentes e lembrou como o terminal mineiro tem se destacado no cenário da aviação com cerca de 70 destinos no Brasil e no mundo, sendo o segundo maior do país em número de destinos domésticos e o terceiro em destinos totais.

“É com alegria que o BH Airport apoiou a realização dessa conferência, que dessa vez acontece aqui na nossa casa, em Belo Horizonte, uma das capitais mais estratégicas para a conectividade aérea no Brasil. Vale lembrar que o nosso terminal tem uma localização privilegiada, no coração do Brasil, e abrangemos cerca de 90% do PIB dos principais centros econômicos do país, a apenas uma hora e meia de voo. Tenho certeza de que esses serão três dias de trabalho intenso, mas que resultarão em uma malha ainda mais eficiente e operações mais pontuais”, afirma.

Durante a cerimônia de abertura, a Diretora de Marketing e Promoção Turística da Belotur, Marina Simão, destacou que Belo Horizonte é a cidade da gastronomia e que, apesar de não ser o primeiro destino que vem à mente quando se fala em turismo no Brasil, é um destino que pode surpreender. “O que a gente busca é ampliar diversidade de destinos, conexões e oportunidades. E a Belotur, enquanto empresa pública de turismo, está à disposição para criar essas oportunidades e entender como podemos ajudar a desenvolver, cada vez mais, Belo Horizonte como destino turístico”, afirmou.

O Presidente da CDL/BH e do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, destacou o crescimento do turismo em Minas Gerais e a importância disso para o desenvolvimento do estado. “Somente no ano passado, tivemos mais de 31 milhões de turistas visitando o nosso estado, que movimentaram quase R$ 35 bilhões na economia mineira. E uma das ferramentas para a conquista dessa ponta no ranking nacional é, sem dúvida alguma, o nosso BH Airport, que acaba de completar 10 anos com o título de melhor e mais pontual aeroporto do Brasil. Nunca é demais lembrar que o desenvolvimento do turismo tem resultados positivos imediatos no setor de comércio e serviços”, disse.

O Gerente Técnico de Registros de Serviços Aéreos e Coordenação de Slots da Anac, Rodrigo Neves Martin, lembrou os desafios recentes do setor aéreo e convidou a todos a continuarem trabalhando para melhorar a conectividade e fazer a aviação crescer. Já a Subsecretária de Turismo do Estado de Minas Gerais, Patrícia Moreira, lembrou a importância de todas as partes trabalharem juntas.

A cerimônia de abertura também contou com a presença do Gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, Clayton Begido; do Chefe do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, Coronel Franklin; e do Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos da Anac, Adriano Pinto Miranda.

Serviço

Conferência Nacional Slots

Data: 14 a 16 de agosto

Local: Administração da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL)

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.