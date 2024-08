BH Airport participou de Travel Next Minas com stand que reuniu principais companhias aéreas Evento aconteceu nos dias 16 e 17 de agosto, no Expominas e atraiu cerca de cinco mil profissionais de agências de viagem e representantes do trade de turismo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 17h36 ) ‌



Travel Next Minas: 16 e 17 de agosto no Expominas Divulgação BH Airport

Cerca de cinco mil profissionais participaram do Travel Next Minas, importante evento de turismo em Minas Gerais, que aconteceu nos dias 16 e 17 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte, e atraiu agentes de viagem de todo o Brasil. O BH Airport esteve entre os expositores, com um estande que reuniu as principais companhias aéreas, tanto nacionais quanto internacionais, apresentando ao público as diversas conexões entre Minas Gerais e o mundo.

O gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido, destacou a satisfação em participar do evento. “A Travel Next Minas reúne os players mais relevantes do setor do turismo local e vem ganhando peso também no cenário nacional. Para nós do BH Airport é uma alegria estar presente e apresentar nossos destinos, que são cerca de 70 no Brasil e no mundo, o que nos faz o segundo aeroporto no país com maior número de destinos domésticos e o terceiro em destinos totais. Também tivemos oportunidade de apresentar nossa estrutura e o que oferecemos para melhorar a experiência dos passageiros, como um amplo mix comercial e salas VIPs”, afirma.

No stand do BH Airport estavam presentes ITA Airways; Copa Airlines; Azul Linhas Aéreas; TAP Air Portugal; Latam Airlines; SKY Airline; Smiles Viagens e Azul Viagens. Além da visita aos expositores, a feira ofereceu aos participantes uma programação com palestras com temas como marketing de conteúdo; inteligência artificial e tendências para o agenciamento de viagens.

Serviço

‌



Travel Next Minas

Data: 16 e 17 de agosto

‌



Local: Expominas (Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte)