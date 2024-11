BH Airport prepara operação especial para receber torcedores do Atlético Para atender a demanda da Final da Copa Libertadores, terminal internacional mineiro terá 23 operações de voos extras e fretados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/11/2024 - 17h51 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h51 ) twitter

Agencia i7

O BH Airport se prepara para uma movimentação especial esta semana por conta da final do Atlético na Copa Libertadores da América. O jogo será realizado em Buenos Aires, na Argentina, e vai atrair uma grande movimentação de torcedores no terminal internacional mineiro.Entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro estão previstas 23 operações de voos extras e fretados, entre partidas e chegadas, para atender a demanda dos torcedores e time.

Ao todo, essas operações vão movimentar cerca de 3200 passageiros no terminal nesse período.Para garantir o conforto e a eficiência da operação, o BH Airport está mobilizando equipes extras e reforçando os serviços no terminal, como segurança, orientações para check-in e embarque internacional.

“Estamos preparados para receber os passageiros com segurança e eficiência. Sabemos que momentos como esses são muito especiais e históricos e estamos trabalhando para contribuir com a melhor experiência dos torcedores que escolheram o transporte aéreo para prestigiar seu time”, afirma o gestor de Operações e Segurança do BH Airport, Robson Freitas.

Em todo o mês de novembro, o BH Airport espera 1,1 milhão de passageiros, movimento que representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo mês em 2023. Serão cerca de 9700 pousos e decolagens no mês, 24% a mais do que o registrado em novembro do ano passado.

