BH Airport recebe a 5ª edição de corrida noturna A Santander Track&Field Run Series ocorre na pista de pouso e decolagem do terminal internacional mineiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 19h22 (Atualizado em 08/11/2024 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

default Divulgação BH Airport

Cerca de 4 mil atletas se preparam para a Santander Track&Field Run Series, a corrida noturna do BH Airport que oferece uma experiência única de percursos de 5 km e 10 km na pista de pouso e decolagem do terminal internacional mineiro. Essa é a 5ª edição do evento, que acontece na madrugada do dia 9 de novembro (sábado).

A corrida terá início às 2h da manhã, em um horário em que o terminal mineiro não tem operações de voo. Ao longo do percurso, os corredores terão acesso a pontos de hidratação e uma infraestrutura completa para garantir a segurança de todos. Cada participante recebe um kit exclusivo que inclui camiseta do evento, número de peito, chip para cronometragem e brindes especiais oferecidos pelos patrocinadores.

No término da prova, os atletas podem participar de diversas ativações, shows e uma cerimônia de premiação para os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina. O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, destaca a alegria de sediar este evento.

“O propósito do BH Airport é encurtar distâncias e conectar destinos, e a corrida é uma forma de oferecer às pessoas novas oportunidades de conexão neste mesmo ambiente. Durante a corrida, elas podem se conectar com o esporte, com outras pessoas e com experiências únicas. É uma oportunidade incrível de vivenciar o aeroporto em um contexto diferente, proporcionando memórias afetivas e significativas para todos os participantes”, afirma.

‌



Serviço

Santander Track&Field Run Series

‌



Data: 9 de novembro

Horário: abertura do evento a partir das 23h do dia 9 de novembro, com largada às 2h do dia 10

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: Pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra todos os eventos da Track&Field.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.