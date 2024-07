BH Airport recebe a 5ª edição de corrida noturna em sua pista de pousos e decolagens Santander Track&Field Run Series ocorre na madrugada do dia 9 de novembro e as inscrições já estão abertas no aplicativo TFSports

BH Airport: 5ª edição de corrida noturna Divulgação BH Airport

Mais de 2 mil pessoas são esperadas no próximo dia 9 de novembro, na Santander Track&Field Run Series, o evento que transforma a pista de pousos e decolagens do BH Airport em um circuito de corrida. As inscrições já estão abertas pelo aplicativo TFSports e os interessados podem optar por percursos de 5 km ou 10 km.

Essa é a 5ª edição do evento, que atrai participantes de todo o estado, em busca da experiência única de correr em uma pista de pousos e decolagens. A largada acontece às 2h da manhã, período em que não há voos no terminal mineiro, e durante todo o trajeto os corredores encontram pontos de hidratação, além de uma estrutura completa de segurança.

Os participantes também recebem um kit exclusivo com camiseta do evento, número de peito, chip de cronometragem e brindes especiais dos patrocinadores. Ao final da corrida, os atletas participam de uma cerimônia de premiação de 1º, 2º e 3º lugares nos pódios masculino e feminino.

O CEO da concessionária, Daniel Miranda, destaca que é uma grande alegria sediar este evento. “O propósito do BH Airport é encurtar distâncias e conectar destinos, e a corrida é uma forma de oferecer às pessoas novas oportunidades de conexão neste mesmo ambiente. Durante a corrida, elas podem se conectar com o esporte, com outras pessoas e com experiências únicas. É uma oportunidade incrível de vivenciar o aeroporto em um contexto diferente, proporcionando memórias afetivas e significativas para todos os participantes”, afirma.

Serviço

Santander Track&Field Run Series

Data: 9 de novembro

Horário: abertura do evento a partir das 23h do dia 9 de novembro, com largada às 2h do dia 10

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: Pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra todos os eventos da Track&Field.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.









