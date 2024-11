BH Airport recebe cerca de 200 crianças em visita guiada ao terminal Iniciativa recebe crianças das famílias dos colaboradores e arrecada brinquedos que serão entregues para doação em instituição beneficente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/10/2024 - 04h33 (Atualizado em 22/10/2024 - 04h33 ) twitter

BH Airport: visitação Divulgação

O BH Airport ganhou uma atmosfera contagiante na última semana com a visita de cerca de 200 crianças ao terminal. Em comemoração ao Dia das Crianças, elas foram convidadas a conhecer os bastidores do aeroporto, em uma experiência que une aprendizado e diversão. A iniciativa é voltada para familiares dos colaboradores do BH Airport e incluiu tour no pátio com visita a uma aeronave, simulação da equipe de bombeiros na Seção Contra Incêndio e a apresentação do cão Martin e do falcão Apolo, que fazem o trabalho de dispersão de fauna no aeroporto.A visita é parte do programa de visitas Embarque Imediato do BH Airport, que é aberto à comunidade e já trouxe milhares de crianças de escolas públicas, instituições de assistência social, além de outros visitantes de faculdades, projetos e associações. Nas visitas do Dia das Crianças, os participantes foram convidados a trazerem brinquedos, que serão doados a uma instituição beneficente.

As visitas foram muito bem recebidas pelos pequenos, que ficaram encantados com o que viram. Alguns deles nunca haviam entrado em uma aeronave e realizaram o desejo de conhecer um modelo ATR da Azul por dentro, inclusive na posição de piloto na cabine. Também conheceram de perto o cão Martin e o falcão Apolo, em uma apresentação cheia de perguntas curiosas. A visita foi encerrada com uma apresentação empolgante da equipe de bombeiros da Seção Contra Incêndio, que contou até com um batismo refrescante junto aos caminhões de combate a incêndio.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, fala sobre a importância de eventos como esse. “Nossa missão é encurtar distâncias e conectar destinos e fazemos isso com a atração de novas rotas, geração de emprego e renda, mas também abrindo as portas do nosso terminal para que as pessoas se aproximem do mundo da aviação. Essa iniciativa voltada para os familiares dos nossos colaboradores também está ligada à nossa cultura de gestão humanizada e sempre traz excelentes resultados de satisfação do nosso time, que se sente valorizado e orgulhoso em compartilhar o ambiente de trabalho com sua família, fortalecendo o vínculo com o aeroporto", afirma.

