BH Airport recebe primeira visita guiada aberta ao público externo Dois grupos de cerca de 80 pessoas participaram do evento, realizado em parceria com o perfil Papo de Aeroporto, no último sábado (7/9) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

BH Airport: visita guiada aberta ao público externo Divulgação BH Airport

Cerca de 80 visitantes conheceram os bastidores do BH Airport no último sábado (7/9), durante a primeira visita guiada aberta ao público externo no terminal. O evento foi realizado em parceria com o influenciador Rafael Castro, do perfil no Instagram Papo de Aeroporto, que traz curiosidades e informações para facilitar a vida dos passageiros em aeroportos de todo o mundo.

Durante a visita, os participantes conheceram a rotina do terminal internacional mineiro, começando pelo Centro de Operações Aeroportuárias, onde profissionais do aeroporto e das companhias aéreas atuam colaborativamente para coordenar operações como posicionamento e estacionamento das aeronaves, portões de embarque, esteiras de bagagem, atualização das informações de voo e movimentação das aeronaves.

Também estiveram no Centro do Manejo de Fauna, onde conheceram os falcões e o cão Martin, que ajudam no controle de fauna no sítio aeroportuário, dispersando pássaros e outros animais que podem oferecer risco à operação. O grupo ainda visitou a Seção Contra Incêndio, quando puderam vivenciar uma simulação de resgate de vítima em perigo.

O gestor de Operações e Segurança do BH Airport, Robson Freitas, destaca que a ação tem o objetivo de aproximar o aeroporto da população. “Quem visita um aeroporto como passageiro não imagina a quantidade de pessoas que atuam nos bastidores para fazer a operação diária acontecer. Abrir as portas do BH Airport e mostrar isso é uma alegria para nós, pois é uma oportunidade de apresentar alguns detalhes do nosso trabalho e explicar, na prática, como chegamos a reconhecimentos, como o de melhor e mais pontual aeroporto do Brasil, entre os maiores, e o de aeroporto mais sustentável do Brasil”, afirma.

‌



Para Rafael Castro, a visita foi um sucesso desde o momento das inscrições, com alta procura, e posteriormente com feedbacks muito positivos. “Foi uma experiência incrível: as pessoas saíram maravilhadas do aeroporto, compreendendo mais da complexidade da operação e da quantidade de coisas que têm que acontecer de forma orquestrada para que a operação aconteça de forma segura e confortável para todos”, disse.