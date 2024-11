BH Airport recebe um dia dedicado à saúde e bem-estar da comunidade aeroportuária Ação fez parte da Sipatma e contou com a parceria com o programa Caminhos para a Saúde, do Instituto CCR Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 18h19 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h19 ) twitter

Saúde e bem-estar da comunidade aeroportuária Divulgação BH Airport

No último dia 24 de outubro, os colaboradores da comunidade aeroportuária do BH Airport tiveram um dia inteiro focado em saúde e bem-estar. A ação fez parte da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma), realizada entre 21 e 25 de outubro, e contou com a parceria do Programa Caminhos para a Saúde, do Instituto CCR. A iniciativa existe há mais de 20 anos e oferece exames de saúde, serviços odontológicos e cuidados com o bem-estar, de forma gratuita.

No BH Airport, os funcionários da comunidade aeroportuária tiveram a chance de realizar diversas atividades, como receber uma massagem relaxante, participar de aulas de ginástica, aferição de pressão e fazer testes de glicemia e colesterol.

A ação reforça o compromisso do BH Airport com a saúde, a segurança e a qualidade de vida de seus colaboradores, criando um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável.

Sobre o BH Airport

‌



Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

Sobre o Instituto CCR

‌



A entidade privada e sem fins lucrativos, que completa 10 anos de atuação em 2024, foi criada para gerenciar o investimento social do Grupo CCR, destinado a projetos incentivados, campanhas, voluntariado e programas proprietários. O instituto busca ampliar o conceito de mobilidade, com iniciativas que visam democratizar o acesso à educação e cultura, possibilitar cidades mais sustentáveis e realizar ações de saúde e segurança para os nossos clientes.

