BH Airport recebeu 5,6 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2024: o melhor resultado da história do terminal Movimentação foi 12% maior em relação aos primeiros seis meses do ano passado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/07/2024 - 20h24 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

BH Airport: Movimentação foi 12% maior em relação aos primeiros seis meses do ano passado Divulgação BH Airport

Cerca de 5,6 milhões de pessoas passaram pelo BH Airport no período de janeiro a junho de 2024, o que representa um crescimento de 12% em relação ao mesmo período no ano passado. Esse também foi o melhor resultado do primeiro semestre da história do BH Airport (confira gráfico em anexo).

Ao todo, foram cerca de 53 mil pousos e decolagens no primeiro semestre deste ano, 10% a mais que os primeiros seis meses de 2023. O crescimento aponta para a recuperação do setor e a expectativa é que o segundo semestre siga com números superiores aos registrados no ano passado. O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, lembra que o setor ainda se recupera das consequências da pandemia, mas agora já é possível falar em crescimento e superação de patamares pré-pandêmicos.

“Os números do primeiro semestre comprovam o que já esperávamos: 2024 tem sido um ano de recuperação. É importante ressaltar que a pandemia realmente atrasou o crescimento do setor e, se não fosse por ela, esses números seriam ainda melhores. Mesmo assim, estamos felizes com esse resultado histórico, que é uma ótima notícia não só para o setor de aviação, mas para o turismo e o desenvolvimento econômico do país. No ano passado, o BH Airport recebeu cerca de 10,5 milhões de passageiros e a expectativa é aumentar para 11,3 milhões em 2024, o que representa um crescimento de quase 8%”, afirma.

Côrtes destaca que o bom resultado também está diretamente ligado ao trabalho do BH Airport para a expansão de rotas, o que contribui para a atração de cada vez mais passageiros. “Nesse primeiro semestre já anunciamos 8 novas rotas, além de aumento de frequências em voos internacionais, fortalecendo as conexões de Minas Gerais com mais de 70 lugares dentro e fora do país”, afirma. Entre os destinos nacionais mais procurados nesses primeiros seis meses do ano estão: São Paulo, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Porto Seguro e Vitória. Já entre os destinos internacionais, Portugal, Panamá e Chile estão entre os países mais procurados.

Publicidade

Novas rotas

Entre as novidades desse primeiro semestre, o COO destaca a chegada de novas companhia aéreas: a Sky, primeira ultra low cost a operar no terminal mineiro, com o destino internacional Santiago (Chile) e a Voepass com dois destinos nacionais: Ribeirão Preto e Porto Seguro. “O BH Airport é um hub estratégico para o Brasil e estamos sempre em busca de novas opções de cias aéreas, voos e destinos, que ampliam a conexão dos mineiros com o Brasil e o mundo”, afirma Côrtes.

Publicidade

O primeiro semestre também foi marcado pelo anúncio de rotas inéditas no BH Airport, como o voo para Jacarepaguá (RJ), pela Azul, conectando os mineiros direto com a Zona Oeste da cidade maravilhosa. Pela primeira vez, o terminal mineiro também passou a oferecer um voo operado pela Azul que liga Belo Horizonte a Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Essa é a única rota direta para o Acre no Sudeste.

Outro destino no Norte que passou a ser oferecido pelo BH Airport é Manaus (AM). Os voos são diários e operados pela Azul em aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 clientes. Com essa rota, o terminal mineiro chega a cinco estados atendidos na região Norte.

Publicidade

Também anunciada nesse primeiro semestre, a rota BH-Divinópolis reforça o compromisso do BH Airport com o desenvolvimento local. Ela será operada pela Azul em aeronaves ATR, com capacidade para 70 clientes. “A região Centro-Oeste é estratégica por conta da ligação com várias partes de Minas Gerais e outras regiões do Brasil. Aumentar a conectividade dentro do nosso estado é um dos nossos compromissos para contribuir com o desenvolvimento econômico local”, afirma Côrtes.