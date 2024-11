BH Airport renova certificação global de sustentabilidade O terminal internacional mineiro recebeu a renovação do Nível 3+ do ACA e é um dos 4 aeroportos da América Latina a ter a certificação que indica neutralidade em carbono Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/11/2024 - 16h19 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h19 ) twitter

BH Airport: Único aeroporto carbono neutro no Brasil Divulgação

O BH Airport dá mais um passo na consolidação de sua política de ESG e acaba de receber a renovação do Nível 3+ (que aborda a neutralidade de carbono) do Programa Airport Carbon Accreditation (ACA), mantendo a sua posição de primeiro e único aeroporto carbono neutro no Brasil. O reconhecimento se refere às emissões de 2023 e reconhece todas as ações do terminal internacional mineiro para mapeamento e redução das suas emissões diretas.

O ACA possui seis níveis de certificação e é o único programa global de acreditação e gerenciamento das emissões de carbono em aeroportos. O nível obtido pelo BH Airport ainda inclui o engajamento dos parceiros e neutralização da pegada residual, por meio da compra de créditos de carbono de alta reputação no mercado. Em toda a América Latina, apenas quatro aeroportos possuem esse nível de acreditação e somente 10 aeroportos fora da Europa já conseguiram alcançar esse patamar.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, comemora a renovação da certificação e lembra que ela é fruto de um trabalho intencional e robusto em torno da sustentabilidade no terminal. “Nos últimos anos, o BH Airport tem se comprometido de maneira ativa com suas iniciativas de ESG, engajando-se em várias frentes, como descarbonização, reciclagem de materiais, reutilização de água da chuva e uso de energia renovável. Temos orgulho de ter reduzido nossas emissões de carbono em 48% desde 2017, o que equivale a 5.000 toneladas de CO₂ a menos na atmosfera. Estamos determinados a continuar essa jornada, implementando soluções inovadoras e inspirando outros a se juntarem a nós na construção de um futuro mais sustentável”, afirma.Entre as soluções de destaque adotadas pelo BH Airport para a gestão de emissão de gases poluentes está o Projeto 400HZ + PCA, que substitui o uso de combustíveis fósseis por energia elétrica de fonte renovável durante as atividades de apoio a aeronaves em solo. Essa transição de querosene e diesel para eletricidade aumenta a eficiência financeira, reduz ruído e diminui a emissão de gases de efeito estufa.

Além disso, nos últimos anos, o aeroporto investiu na substituição de equipamentos movidos a combustíveis fósseis por alternativas elétricas, como motocicletas de ronda dos estacionamentos, veículos de operação de solo e empilhadeiras. O BH Airport também foi reconhecido pela Anac, por dois anos consecutivos, como aeroporto mais sustentável do Brasil, e é considerado um aeroporto verde pelo Green Airport Recognition.

‌



O programa O Airport Carbon Accreditation do ACI é o único no mundo aprovado institucionalmente para aeroportos. As etapas da acreditação seguem o Protocolo GHG (Greenhouse Gases) e foram elaboradas para avaliar e reconhecer as iniciativas adotadas pelos aeroportos para contribuir com a preservação do meio ambiente. O ACI é o único representante comercial global dos aeroportos mundiais. Fundado em 1991, o organismo representa os interesses dos aeroportos junto a governos e organizações como a ICAO (sigla em inglês para Organização da Aviação Civil Internacional) e desenvolve normas, políticas e práticas recomendadas para os aeroportos, além de fornecer informações e oportunidades de treinamento para aumentar os padrões em todo o mundo.

