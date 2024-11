BH Airport terá voo direto para Sorriso (MT) Voos diários serão operados pela Azul a partir de 16 de dezembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/11/2024 - 16h34 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h34 ) twitter

A rota será feita com o modelo Embraer E2, com capacidade para 136 Clientes Divulgação / BH Airport

O BH Airport amplia sua conexão com o Mato Grosso e anuncia nova rota para o estado. A partir de 16 de dezembro, os passageiros poderão voar direto de Belo Horizonte para Sorriso, município que é considerado a capital nacional do agronegócio.

A operação é da Azul Linhas Aéreas e os voos serão diários, saindo de Belo Horizonte às 23h30 e chegando em Sorriso às 00h30. Já a volta será às 02h15, chegando em Minas Gerais às 05h15. A rota será feita com o modelo Embraer E2, com capacidade para 136 Clientes. As passagens já estão à venda com a companhia aérea e agências de viagem.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, comemora a nova conexão com o Mato Grosso. “Essa rota chega para ampliar nossa conectividade com a região Centro-Oeste, tão importante economicamente para o nosso país. Sorriso é líder do setor de produção agrícola no Brasil e essa rota vai aproximar ainda mais as cadeias produtivas, fortalecer as relações comerciais e impulsionar os negócios e a economia em ambos os estados conectados. A partir do nosso hub, os passageiros que vêm de Sorriso também ganham conexão com nossos mais de 70 destinos no Brasil e no mundo“, afirma.

O gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, Vitor Silva, também fala sobre a importância da rota. “Essa nova rota representa um marco importante para o desenvolvimento da região, ampliando as oportunidades de negócios e lazer para os clientes, com mais opções de conexão a partir do segundo principal centro de conexões da Azul”, ressalta

Situado na região central de Mato Grosso, a 400 km da capital Cuiabá, o município de Sorriso está entre as dez maiores cidades do Estado. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a cidade é a mais rica do país pela produção de soja e milho, consolidando-se como um dos maiores polos do agronegócio brasileiro.

