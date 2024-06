BH Airport volta a oferecer rota direta para Divinópolis e alcança a marca de 14 destinos em MG

Alto contraste

BH Airport volta a oferecer rota direta para Divinópolis (BH Airport)

Importante cidade do Centro-Oeste de Minas Gerais, Divinópolis acaba de ganhar uma rota direta, saindo do BH Airport. Operada pela companhia Azul Linhas Aéreas, em aeronaves ATR, com capacidade para 70 clientes, a nova rota contará com dois voos diários. As saídas do BH Airport serão às 13h e às 21h15 e os retornos às 10h45 e às 19h35. Os voos começam a operar no dia 11 de novembro, mas as vendas já estão abertas na Azul e agências de viagens.

O gestor de Conectividade e Aviação do BH Airport, Clayton Begido, comemora o retorno da rota, que amplia a conectividade do BH Airport com o interior de Minas. “Com esse importante acréscimo chegamos a 14 destinos atendidos dentro de Minas Gerais, o que mostra nosso compromisso em valorizar nosso estado e contribuir para o seu desenvolvimento. Divinópolis é um importante polo de produção têxtil, além de estar localizada no Centro-Oeste, região economicamente importante para Minas Gerais e com localização estratégica, por conta da ligação com várias partes do estado e outras regiões do Brasil. Temos certeza de que essa rota diária vai contribuir ainda mais para o desenvolvimento da cidade e região”, afirma.

O gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva, também comemora a expansão da malha aérea da companhia. “Com esses novos voos diários estamos proporcionando uma opção mais confortável e rápida de deslocamento para os moradores e visitantes de Divinópolis. Estamos entusiasmados em poder atender a essa demanda crescente e fortalecer ainda mais nossa presença na região”, afirma.

O Prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, afirma que o retorno da rota era um desejo da população. “É uma alegria muito grande dar essa notícia para a população. Desde o início da minha gestão eu coloquei o retorno dos voos da Azul como prioridade, por saber o quanto isso vai impactar positivamente para o desenvolvimento não só de Divinópolis, mas de toda região. Essa notícia, na semana do aniversário de Divinópolis, é um presente para toda população”, avaliou.

Destinos atendidos

O BH Airport é o terceiro aeroporto do país em oferta de destinos, conectando Minas Gerais a quase 70 lugares no Brasil e no mundo. Confira as operações ativas em maio:

Em Minas Gerais, os destinos são: Araxá; Divinópolis; Governador Valadares; Ipatinga; Juiz de Fora; Manhuaçu; Montes Claros; Paracatu; Patos de Minas; Salinas; Teófilo Otoni; Uberaba; Uberlândia e Varginha.

No Brasil, o terminal oferece os seguintes destinos: Aracaju (SE); Barreiras (BA); Belém (PA); Brasília (DF); Cabo Frio (RJ); Caldas Novas (GO); Campina Grande (PB); Campinas (SP); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Foz do Iguaçu (PR); Goiânia (GO); Guanambi (BA); Ilha de Comandatuba (BA); Ilhéus (BA); Imperatriz (MA); Jericoacoara (CE); João Pessoa (PB); Lençóis (BA); Linhares (ES); Maceió (AL); Marabá (PA); Natal (RN); Palmas (TO); Parauapebas (PA); Parnaíba (PI); Porto Alegre (RS); Porto Seguro (BA); Porto Velho (RO); Recife (PE); Ribeirão Preto (SP); Rio de Janeiro - Galeão (RJ); Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ); Salvador (BA); São Luís (MA); São Paulo - Congonhas (SP); São Paulo - Guarulhos (SP); Teresina (PI); Vitória (ES) e Vitória da Conquista (BA).

Os voos internacionais oferecidos em maio são para: Bogotá (Colômbia); Cidade do Panamá (Panamá); Willemstad (Curaçao); Lisboa (Portugal) e Santiago (Chile).

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.









