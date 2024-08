Biometria no Brasil: Transformando a Segurança Nacional, o Turismo e a Experiência dos Viajantes Em um país com uma economia turística em expansão, aumentar a eficiência dos processos migratórios e reduzir o risco de fraude traz grandes benefícios para todos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/08/2024 - 15h47 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h47 ) ‌



Turismo nacional: melhorando a experiência dos viajantes William Alves

Um dos destinos mais procurados da América Latina, o Brasil está assistindo a uma recuperação impressionante do turismo nos últimos anos, na era pós-pandemia. O setor foi responsável por 7,6% do PIB brasileiro em 2022, sendo o quinto país mais visitado da América Latina naquele ano, com 3,6 milhões de visitantes internacionais.

Assim, como o Brasil pode se posicionar melhor para receber os visitantes da forma mais fácil e segura possível? Em um país com uma economia turística em expansão, aumentar a eficiência dos processos migratórios e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de fraude traz grandes benefícios para todos os stakeholders envolvidos: governos, operadoras, companhias aéreas, fronteiras e viajantes.

Cenário geral

O número de passageiros viajando de avião vem aumentando, aceleradamente, em todo o mundo, a cada ano: a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) prevê 8 bilhões de viagens aéreas por ano até 2040.

‌



Já a CLIA (Cruise Lines International Association) divulgou recentemente o ‘State of the Cruise Industry Report 2024′, que mostra que 31.7 milhões de pessoas viajaram de navio em todo o mundo, em 2023 – quase dois milhões a mais do que em 2019. No Brasil, o crescimento foi ainda maior, com aumento de 30% desde 2019 (passando de 576.5 mil para 740.5 mil cruzeiristas no período.

O aumento do número de viagens e viajantes (seja no âmbito aéreo, terrestre ou marítimo) exerce uma grande pressão sobre os atuais e novos aeroportos, fronteiras nacionais e recursos das companhias. Ou seja: a infraestrutura de viagens existente hoje, manual e baseada em papel, e os processos tradicionais, certamente não conseguirão atender a essa demanda.

‌



E é neste cenário que entra a digitalização dos processos de fronteira: a biometria facial é, sem dúvida, a solução ideal para uma experiência de transporte mais fluida, segura e eficiente. Ao aplicar tecnologias avançadas, as empresas também solucionarão outros desafios de seus respectivos setores, como as restrições de espaço, a carência de colaboradores especializados e a mudança nos hábitos e nas necessidades dos passageiros.

O Brasil tem se destacado no cenário global de tecnologia, especialmente no campo da biometria. O país, muitas vezes visto como desatualizado em relação a tecnologias emergentes, está demonstrando um potencial significativo e avançando rapidamente para a implementação de soluções biométricas.

‌



Carlos Kaduoka, PhD e Vice-Presidente de Estratégia e Transformação de Negócios para as Américas da SITA Divulgação SITA

Segurança e Defesa Nacional

A segurança é um dos principais focos da adoção de tecnologia biométrica. Com um sistema que identifica uma pessoa através de características biofísicas únicas, como o reconhecimento facial, a biometria vem se tornando crucial nos controles migratórios, onde a segurança da soberania é uma prioridade máxima.

Essa tecnologia permite uma verificação de identidade rápida e segura, reduzindo a possibilidade de fraudes e atividades ilícitas. Além disso, a implementação de soluções biométricas fortalece a defesa nacional, fornecendo ferramentas avançadas para o controle de fronteiras. Com a capacidade de identificar e monitorar passageiros em tempo real, as autoridades podem responder de maneira antecipada e eficaz a possíveis ameaças, garantindo a segurança dos cidadãos e viajantes.

Além disso, a tecnologia pode agilizar o processo de verificação de identidade, tornando-o mais eficiente e menos suscetível a erros humanos.

Experiência do Consumidor

A biometria tem o potencial de revolucionar a experiência do consumidor. Imagine poder embarcar em um voo internacional ou em um cruzeiro sem a necessidade de mostrar um passaporte ou documento de identidade repetidamente. Com o uso de biometria, a identidade dos viajantes pode ser verificada rapidamente, reduzindo filas e agilizando o processo de embarque.

Essa tecnologia não só torna a viagem mais conveniente, mas também pode aumentar a satisfação do cliente. Uma experiência de viagem mais fluida e sem complicações pode levar a um aumento na fidelidade do cliente e, consequentemente, a um crescimento no turismo.

Redução de Custos

A implementação de tecnologia biométrica também pode resultar em uma significativa redução de custos para as operadoras aeroportuárias e portuárias. A automatização de processos de verificação de identidade reduz a necessidade de pessoal e minimiza os gastos com documentos impressos e sistemas de segurança tradicionais.

Crescimento do Turismo

Com uma experiência de viagem mais segura e eficiente, o Brasil pode se tornar um destino ainda mais atraente para turistas internacionais. A tecnologia biométrica, ao simplificar e acelerar o processo de entrada no país, pode contribuir para um aumento no número de visitantes. Isso, por sua vez, impulsiona a economia local, gera empregos e promove o desenvolvimento de infraestrutura turística.

O Futuro da Biometria no Brasil

O futuro das viagens não é mais um conceito distante, ele já está acontecendo agora. A demanda global está aumentando e a biometria está no centro dessa transformação digital.

O Brasil está bem-posicionado para liderar a adoção de tecnologias biométricas na América Latina. Com infraestrutura tecnológica avançada e uma visão estratégica focada em segurança e eficiência, o país está preparado para implementar essas soluções em larga escala. À medida que o país continua a investir e desenvolver essa tecnologia, podemos esperar ver uma transformação significativa no setor aeroportuário e controle migratório.

Com iniciativas governamentais e parcerias com empresas de tecnologia, o país está certamente se preparando para adotar a biometria de maneira ampla e eficaz.