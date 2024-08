BLACK Aviação dobra área útil no Aeroporto da Pampulha Empresa incorporou novo hangar para ampliar oferta de serviços no terminal aéreo da capital mineira Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 17h20 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h20 ) ‌



Black Aviação: mais espaço na Pampulha Thiago Smith

A BLACK Aviação irá dobrar a área útil que ocupa no Aeroporto da Pampulha, na região central de Belo Horizonte (MG). A empresa, que atualmente possui uma área de quase 2.500 metros quadrados, venceu a disputa em leilão fechado realizado pela administradora do aeroporto, CCR, anexando outra área de 3.000 metros quadrados adjacentes à área já existente. “Espaço físico nos permite expandir para ainda mais tripulantes e passageiros os serviços que prestamos com excelência aos nossos já clientes do FBO, além claro de podermos ampliar o espaço para abrigar o crescimento da frota do táxi aéreo.”, explica Rafael Matos, CEO da BLACK Aviação.

A empresa deverá fechar o ano com três aeronaves em sua frota, dois jatos Hawker 400 e um turboélice Beechcraft King Air, todas disponíveis para fretamento. Além disso, a BLACK Aviação oferece serviço de FBO. Ao longo de seis anos de história, a empresa realizou 6.600 atendimentos de aeronaves e recebeu nada menos que 1.250 tripulantes.

Ao todo passaram pelo hangar da empresa 62 mil passageiros, tornando a BLACK Aviação um dos hangares mais escolhidos e movimentados do Aeroporto da Pampulha. Ela conta com uma completa estrutura para tripulação e passageiros que chegam à capital mineira. Desde espaço para a aeronave, sala VIP para reuniões, estrutura para tripulação e todo o suporte necessário em terra.

Sobre a BLACK Aviação

Fundada em 2017 ainda como BLACK Aviação, estabeleceu-se já no ano seguinte em um Hangar no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), oferecendo os serviços de FBO – abrigo a aeronaves e atendimento a clientes externos, que vêm até a capital mineira. Em 2020, a empresa começou a atuar com táxi-aéreo e ganhou destaque no segmento regional.