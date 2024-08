BNDES financia aquisição de dez jatos E195-E2 da Embraer à Azul Linhas Aéreas Operação da ordem de R$ 1,9 bi é a maior em número de aeronaves já realizada de forma direta entre o Banco e a companhia aérea brasileira Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2024 - 15h20 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h20 ) ‌



E195-E2 da Embraer Vinicius Magalhaes

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de dez jatos comerciais E195-E2 da Embraer para a Azul Linhas Aéreas. A operação, da ordem de R$ 1,9 bilhão, ampliará a capacidade da companhia no transporte aéreo.

Essa é a maior operação para aquisição de aeronaves realizada na modalidade direta entre o BNDES e a Azul Linhas Aéreas. Em 2009, foram financiadas sete aeronaves, no valor de cerca de R$ 360 milhões, e em 2010, seis aeronaves, da ordem de R$ 330 milhões.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, historicamente, países com indústrias aeronáuticas de ponta financiam seus fabricantes nacionais de forma perene, por meio de bancos de desenvolvimento e agências de crédito à exportação. “No Brasil, esse papel é desempenhado pelo BNDES. A aquisição de aeronaves da Embraer pela Azul fortalece a economia nacional, gerando recolhimento de impostos aqui, além de empregos qualificados e renda no Brasil, objetivos centrais da política de desenvolvimento do governo do presidente Lula”, afirmou.

“Embraer, BNDES e Azul formam uma parceria histórica que tem sido fundamental para o crescimento da indústria do transporte aéreo brasileiro”, disse Antonio Carlos Garcia, vice-presidente executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer. “Os E-Jets E2 são as aeronaves de corredor único mais eficientes da atualidade, projetadas e produzidas no Brasil, e podem contribuir de forma efetiva para o aumento da conectividade nas rotas domésticas.”

Para o CEO da Azul, John Rodgerson, “o BNDES tem um histórico de apoiar o desenvolvimento e crescimento do setor da aviação. O financiamento das novas aeronaves da Embraer para Azul demonstra claramente um voto de confiança em nosso negócio e nosso futuro, gerando emprego e renda em todo país. Isso também demonstra a força de três grandes instituições genuinamente nacionais: a Azul, a Embraer e o BNDES trabalhando juntas em prol do Brasil.”

Segundo o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon, o apoio do Banco de forma direta para a Azul fortalece a indústria nacional. “Esse projeto reforça o compromisso do BNDES com a indústria aeroespacial brasileira e as empresas aéreas nacionais que integram um setor fundamental para a economia brasileira”, diz ele.

Apoio histórico – Desde 1997, ano do primeiro apoio do BNDES à Embraer, o Banco já financiou cerca de US$ 25,9 bilhões à exportação e 1.311 aeronaves da empresa. Os financiamentos do BNDES complementam o financiamento provido pelo mercado privado e possibilitam à Embraer concorrer no mercado externo em igualdade de condições com suas concorrentes.

Em julho deste ano, o BNDES anunciou a aprovação do financiamento para a exportação de 32 jatos E175 da Embraer à American Airlines, em cerimônia na sede da empresa, em São José dos Campos (SP), com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O BNDES também apoia a Embraer no plano de investimentos em inovação. Em fevereiro deste ano, o Banco aprovou financiamento no valor de R$ 500 milhões, por meio do BNDES Mais Inovação, para a empresa desenvolver novos produtos, processos e tecnologias digitais para ganhos de eficiência, produtividade e, também, para mobilidade aérea sustentável, com foco em transição energética e redução das emissões de carbono.