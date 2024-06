Boeing 737 MAX mergulha em direção ao Oceano Pacífico e só se estabiliza a 120 metros da água Voo era operado sob condições climáticas desfavoráveis. De acordo com as investigações, incidente foi causado por uma ação equivocada do piloto

Southwest Airlines: avião mergulha e se estabiliza a 120 metros do mar (TOMAS DEL CORO)

Um avião da companhia americana Southwest mergulhou em direção ao Oceano Pacífico e só conseguiu recuperar a altitude a 120 metros do nível do mar.

De acordo com a investigação aberta pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, o incidente teria ocorrido por causa da manobra equivocada do Primeiro-oficial (copiloto).

O voo ocorria entre as cidades havaianas de Honolulu e Kauai, mas as más condições climáticas levaram os pilotos a arremeter após a tentativa de pouso. Durante a arremetida causada por falta de visibilidade, o Primeiro-oficial empurrou o manche para frente, fazendo com que o avião iniciasse uma descida com taxa anormal de 4.000 pés por minuto, além de reduzir a velocidade. A ação equivocada deixou a aeronave perto de mergulhar no mar.

A aeronave chegou a apenas 400 pés (121 metros) do oceano após uma tentativa de pouso abortada.

Os dados técnicos confirmaram que a tripulação recebeu uma indicação sonora do sistema de segurança da aeronave de “não desça” seguido de um novo aviso de “suba, suba”. Segundo reportagem da Sky News, o primeiro oficial disse mais tarde que a tripulação não ouviu os avisos.

O voo foi operado em 11 de abril último e não houve relatos de feridos.

