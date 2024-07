Boeing adquire a Spirit AeroSystems

Alto contraste

A+

A-

Boeing: aquisição da Spirit AeroSystems Divulgação Spirit AeroSystems

A Boeing anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Spirit AeroSystems. A fusão é uma transação totalmente em ações, com um valor patrimonial de aproximadamente US$ 4,7 bilhões – ou US$ 37,25 por ação. O valor total da transação é de aproximadamente US$ 8,3 bilhões, incluindo a dívida líquida informada pela Spirit.

Cada ação da Spirit será trocada por um número de ações da Boeing igual a uma taxa de câmbio entre 0.18 e 0.25, calculada como US$ 37,25 dividido pelo preço médio ponderado por volume das ações da Boeing ao longo do período de 15 dias úteis que termina no segundo dia útil anterior ao fechamento (sujeito a um mínimo de US$ 149,00 por ação e um máximo de US$ 206,94 por ação). Os acionistas da Spirit receberão 0.25 ações da Boeing para cada uma de suas ações da Spirit se o preço médio ponderado por volume estiver em ou abaixo de US$ 149,00, e 0.18 ações da Boeing para cada uma de suas ações da Spirit se o preço médio ponderado por volume estiver em ou acima de US$ 206,94.

“Acreditamos que esse acordo é do melhor interesse do público viajante, de nossos clientes de companhias aéreas, dos funcionários da Spirit e da Boeing, de nossos acionistas e do país como um todo”, disse Dave Calhoun, presidente e CEO da Boeing. “Ao reintegrar a Spirit, podemos alinhar completamente nossos sistemas de produção comercial, incluindo nossos Sistemas de Gerenciamento de Segurança e Qualidade, e nossa força de trabalho com as mesmas prioridades, incentivos e resultados - centrados na segurança e qualidade.”

A aquisição da Spirit pela Boeing incluirá substancialmente todas as operações comerciais relacionadas à Boeing, bem como operações comerciais, de defesa e pós-venda adicionais. Como parte da transação, a Boeing trabalhará com a Spirit para garantir a continuidade das operações que apoiam os clientes e programas da Spirit que ela adquire, incluindo o trabalho com o Departamento de Defesa dos EUA e os clientes de defesa da Spirit em relação a missões de defesa e segurança.

Publicidade

“Estamos orgulhosos do papel que a Boeing desempenha em apoiar nossos homens e mulheres fardados e estamos comprometidos em garantir a continuidade dos programas de defesa da Spirit”, disse Calhoun.

A Airbus SE e a Spirit também firmaram um termo vinculativo, segundo o qual a Airbus adquirirá, assumindo que as partes firmem acordos definitivos e recebam as aprovações regulatórias necessárias, certos pacotes de trabalho comercial que a Spirit realiza para a Airbus simultaneamente ao fechamento da fusão Boeing-Spirit. Além disso, a Spirit está propondo vender certas de suas operações, incluindo aquelas em Belfast, Irlanda do Norte (operações não relacionadas à Airbus), Prestwick, Escócia, e Subang, Malásia. A transação deve ser concluída até meados de 2025 e está sujeita à venda das operações da Spirit relacionadas a certos pacotes de trabalho comercial da Airbus e ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e dos acionistas da Spirit.

Publicidade

A PJT Partners atua como principal consultora financeira da Boeing, com a Goldman Sachs & Co, LLC e a Consello atuando como consultoras adicionais. A Sullivan & Cromwell LLP atua como consultora externa da Boeing.

Informações adicionais estão disponíveis na seção Eventos e Apresentações do site www.boeing.com/investors.

Sobre a Boeing

A Boeing é uma empresa aeroespacial líder global que desenvolve, fabrica e realiza serviços em aeronaves comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Como uma das principais exportadoras dos Estados Unidos, a empresa aproveita os talentos da uma base global de fornecedores para impulsionar oportunidades econômicas, sustentabilidade e impacto nas comunidades.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.