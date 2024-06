Boeing alcança dez anos de investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil Centro de pesquisa e tecnologia completa uma década no país trabalhando em colaboração com universidades brasileiras e instituições de fomento à pesquisa

Boeing: dez anos de investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil (Divulgação Boeing)

A Boeing alcança hoje um importante marco em sua trajetória de mais de 90 anos no Brasil: o décimo aniversário do centro dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico aeroespacial, chamado de Boeing Research & Technology Brazil (BR&T-B). Desde 2014, esse centro de pesquisa esteve ativamente envolvido em atividades que combinam tecnologia e sustentabilidade, além de áreas como eficiência operacional e engenharia digital.

“A abertura do centro de pesquisa no Brasil, há 10 anos, permitiu à Boeing colaborar de maneira intensa e direta com todo o ecossistema de tecnologia e desenvolvimento de aviação no país”, afirma Landon Loomis, Presidente para América Latina e Caribe e Vice-Presidente de Políticas Globais da Boeing. “Temos muito orgulho da trajetória da BR&T-B, pois foi o ponto de partida que possibilitou os investimentos que estamos fazendo atualmente no país.”

Desde sua abertura, o centro conta com uma equipe dedicada de engenheiros de pesquisa 100% brasileira que tem sido fundamental no desenvolvimento de projetos em colaboração com universidades brasileiras e instituições de fomento à pesquisa. A BR&T-B também trabalha em parceria com os centros de engenharia da Boeing em todo o mundo, como o inaugurado em São José dos Campos em 2023.

O centro de pesquisa do Brasil faz parte de um conjunto de 12 outros da Boeing, que trabalham com pesquisa e desenvolvimento tecnológico, espalhados em todo o mundo, sendo o mais recente deles aberto em abril deste ano no Japão.

“As parcerias estabelecidas ao longo de nossa história no Brasil permitiram desenvolver talentos para que possam continuar trabalhando localmente”, afirma Eduardo Carrillo de Albornoz-Braojos, Diretor da BR&T Brasil. “Além dos 15 engenheiros da Boeing, cerca de 150 pesquisadores, entre mestres, doutores, estudantes de graduação e técnicos, de diversas universidades e institutos brasileiros colaboraram em projetos desde o início das nossas atividades no país.”

Os trabalhos desenvolvidos abrangem estudos com a Poli-USP – para entender comportamento de multidões em aeroportos e de conforto da cabine para passageiros – , e com a FAPESP, para compreender o potencial dos combustíveis sustentáveis de aviação (SAF, na sigla em inglês) no Brasil. Este último, um trabalho pioneiro no país, identificou lacunas e apontou direções para que o país possa se destacar nesse mercado.

O desenvolvimento de SAF, por sinal, tem sido um dos campos de maior investimento da BR&T nos últimos anos. Em parceria com a Unicamp, a Boeing contribuiu para a criação do SAFMaps, banco de dados que permite entender a disponibilidade das matérias-primas mais promissoras para produção de combustíveis sustentáveis de aviação em áreas específicas no país. A Boeing é a única empresa a financiar o projeto desde 2023.

Atualmente, um dos projetos de colaboração mais importantes desenvolvidos pelo centro é o “Maximizador de Rota e Otimização de Perfil Vertical”, focado em otimização de eficiência operacional sendo desenvolvido em parceria com a GOL desde 2019.

Além desses projetos, ao longo dessa década a parceria com as universidades resultou em contribuições significativas para a comunidade acadêmica, incluindo cerca de 50 artigos científicos em periódicos, simpósios e seminários. A equipe da BR&T-B registrou 34 pedidos de patentes em todo o mundo, das quais duas foram concedidas recentemente no Brasil.

Sobre a Boeing

