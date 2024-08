Boeing Brasil anuncia expansão de seu programa de estágio Número de vagas dobra em comparação com a primeira edição Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/08/2024 - 15h48 (Atualizado em 15/08/2024 - 15h48 ) ‌



Após o sucesso da primeira edição, a Boeing Brasil anunciou hoje a abertura das inscrições para a segunda edição de seu programa de estágio no Brasil. Destinado a estudantes do último ano do curso de engenharia, o programa está previsto para começar no primeiro trimestre de 2025. Os selecionados terão a oportunidade de participar de diversos treinamentos, cursos e atividades com o objetivo de aprimorar suas habilidades e estarem aptos ao mercado de trabalho após a conclusão do programa.

No ano passado, a Boeing recebeu mais de 2.700 inscrições para as 18 vagas disponíveis para o programa de 2024, ou 150 candidatos por vaga, demonstrando o interesse dos estudantes pela indústria da aviação. Esse interesse levou a empresa a expandir o programa e dobrar o número de vagas disponíveis para 36 em 2025.

“Nosso objetivo, além de oferecer o melhor programa de estágio em engenharia no Brasil, é contribuir para o desenvolvimento desses estudantes, criando oportunidades reais de crescimento e aprendizado profissional”, afirma Humberto Pereira, Diretor-Geral de Engenharia da Boeing Brasil.

Durante o estágio, os participantes poderão aplicar os conhecimentos adquiridos em projetos reais e receberão orientação individualizada de profissionais experientes da Boeing no Brasil. A iniciativa está alinhada com a estratégia global da empresa de promover a excelência em engenharia e desenvolver futuros talentos nos países em que atua.

Ao final do programa, os participantes estarão preparados para seguir carreira na engenharia aeroespacial. As inscrições para a segunda edição do programa de estágio da Boeing no Brasil estarão abertas até o dia 20 de setembro. Para mais informações, acesse o site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/boeing.





A Boeing é uma empresa aeroespacial líder global que desenvolve, fabrica e realiza serviços em aeronaves comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Como uma das principais exportadoras dos Estados Unidos, a empresa usa os talentos da sua base de fornecedores globais para promover oportunidades econômicas, sustentabilidade e impacto nas comunidades. Sua equipe diversificada está comprometida com inovações para o futuro, liderando com sustentabilidade e cultivando uma cultura baseada em seus valores centrais de segurança, qualidade e integridade.