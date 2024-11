Boeing é atingido por tiros quando se preparava para decolar nos Estados Unidos Ocorrência foi registrada no aeroporto de Dallas. Porta-voz da Southwest Airlines disse que não houve feridos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/11/2024 - 06h46 (Atualizado em 16/11/2024 - 06h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boeing 737 MAX semelhante ao da ocorrência John Crowle - Wikimedia Commons

Depois de três ocorrências de aeronaves comerciais americanas atingidas por tiros registradas no Haiti, agora foi a vez de um caso semelhante nos Estados Unidos: um avião da Southwest Airlines com passageiros a bordo foi atingido por um tiro enquanto se preparava para decolar do Aeroporto Dallas Love Field na noite de sexta-feira.

O Departamento de Polícia de Dallas confirmou à Fox News Digital que os policiais responderam a um chamado de tiroteio pouco antes das dez da noite no Aeroporto Dallas Love Field.

Um porta-voz da Southwest Airlines informou que o voo 2494 da Southwest Airlines taxiou com segurança de volta ao terminal em Dallas Love Field depois que um tiro aparentemente atingiu o lado direito da aeronave, logo abaixo do convés de voo, enquanto a tripulação se preparava para decolar para Indianápolis.

‌



Não houve relatos de feridos, disse o porta-voz.

A assessoria do aeroporto também confirmou o incidente e disse que o avião sofreu danos na fuselagem e retornou ao portão, onde os passageiros desembarcaram com segurança.

‌



A Southwest disse que acomodou seus clientes em outro voo e acrescentou que as autoridades policiais foram notificadas. O avião também foi retirado de serviço.

A pista foi temporariamente fechada enquanto a polícia realizava a investigação, mas já foi reaberta. Não se sabe o que levou ao tiroteio nas proximidades do terminal. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

‌



Recentemente, três casos de tiros disparados contra aviões foram registrados durante aproximação em Porto Príncipe, no Haiti, atingindo aeronaves da Sipirit Airlines, American Airlines e JetBlue. Em razão desses incidentes - sem vítimas – o FAA, órgão regulador americano de aviação, suspendeu os voos para o Haiti por pelo menos 30 dias.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.