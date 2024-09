Boeing pretende construir novo modelo 797 em Washington Sindicatos recomendam aceitação da proposta de “oferta de contrato histórico”, que pode fazer com que a nova aeronave seja construída no estado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/09/2024 - 23h57 (Atualizado em 10/09/2024 - 23h57 ) ‌



Boeing: novo modelo 797 poderá ser construído na fábrica de Washington REUTERS

A nova aeronave Boeing (especula-se que seja o modelo 797) pode ser produzida no noroeste de Washington, confirmou a gigante aeronáutica dos EUA, com representantes sindicais devendo votar no que a Boeing descreve como uma “oferta de contrato histórica” em alguns dias.

“As raízes da Boeing estão aqui em Washington – é onde gerações de trabalhadores construíram aviões incríveis”, disse a diretora comercial da Boeing, Stephanie Pope; confirmando que o novo contrato permitirá que a equipe na região de Puget Sound “construa o próximo avião da Boeing”, algo que ela prometeu que traria “segurança no emprego para as gerações futuras”.

A aeronave de médio porte foi anunciada como uma substituição para o 757 bimotor e corredor único (com capacidade entre 200 e 295 passageiros) e o 767 de corredor duplo (capaz de acomodar entre 199 e 261). Com a demanda por uma aeronave de médio porte aumentando à medida que as companhias aéreas buscam continuar aumentando sua capacidade, o novo design de corredor duplo pode competir com as aeronaves da família A320 e A330.

De acordo com o Aerospace Global News, outros elementos abrangidos pelo contrato proposto incluem o maior aumento salarial geral de todos os tempos, de 25% para todos os funcionários (ao longo da vigência do contrato), incluindo um aumento de 11% desde o primeiro dia.

“Após 16 anos, finalmente voltamos à mesa de negociações”, declarou a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM) Distrito 751. Com o contrato existente prestes a expirar, uma votação sobre isso ocorrerá em 12 de setembro; algo que o Comitê de Negociação Sindical recomendou aceitar.

“Podemos dizer honestamente que esta proposta é o melhor contrato que negociamos em nossa história”, declarou um representante do sindicato. O contrato também fornecerá menores cotas de custos médicos, horas extras obrigatórias reduzidas, licença parental remunerada adicional e maiores contribuições da empresa para a aposentadoria.

Mais de 66.000 funcionários da Boeing vivem e trabalham no estado de Washington, a maior porcentagem de sua força de trabalho global, sendo o estado o lar exclusivo das aeronaves 737 MAX, 767, 777X, P-9 e KC-446A.





