Boeing prevê demanda global de quase 2,4 milhões de novos pilotos comerciais, técnicos e tripulantes de cabine O Sul da Ásia, o Sudeste Asiático e a África são as regiões que mais devem crescer em termos de contratação Luiz Fara Monteiro 23/07/2024 - 13h10



Boeing: Eurásia, China e América do Norte serão responsáveis por mais da metade da demanda por profissionais de aviação até 2043 José A. Montes - Wikimedia Commons

A Boeing prevê uma demanda significativa e contínua por profissionais de aviação com a expansão da frota global de aeronaves comerciais para os próximos 20 anos. A Previsão para Pilotos e Técnicos 2024 (Pilot and Technician Outlook - PTO) da empresa mostra que a indústria precisará de quase 2,4 milhões de novos profissionais para atender ao aumento da frota comercial e das viagens aéreas no longo prazo.

De acordo com o mais recente PTO, para manter a frota comercial global, as companhias aéreas precisarão das seguintes quantidades de novos profissionais até 2043:

674 mil pilotos;

716 mil técnicos de manutenção;

980 mil membros da tripulação de cabine.

“Impulsionada pela tendência de tráfego aéreo acima dos níveis pré-pandemia, pela rotatividade de pessoal e pelo crescimento da frota comercial, a demanda por novos profissionais da aviação segue aumentando”, disse Chris Broom, vice-presidente de Commercial Training Solutions da Boeing Global Services. “Estamos focados em sermos um parceiro confiável e inovador no ciclo de vida do treinamento da aviação. Nossas ofertas estão baseadas em programas de treinamento e avaliação baseados em competência para ajudar a garantir treinamento de aviação de alta qualidade, começando nas escolas de aviação e nas operações comerciais, enquanto ajudamos a aprimorar a segurança da aviação por meio de soluções de treinamento imersivas e virtuais.”

Dentre as principais projeções apontadas pelo PTO até 2043, estão:

A demanda por novos profissionais será impulsionada principalmente por aeronaves de corredor único, exceto na África e no Oriente Médio, onde a demanda por aviões de fuselagem larga será maior.

A Eurásia, a China e a América do Norte vão representar mais da metade da demanda por novos profissionais do setor.

O Sul da Ásia, o Sudeste Asiático e a África são as regiões de crescimento mais rápido em termos de contratação de profissionais, com uma demanda que deve triplicar em 20 anos.

Dois terços dos novos profissionais serão destinados à substituição devido à rotatividade, enquanto um terço atenderá ao crescimento da frota comercial.

A Boeing é uma empresa aeroespacial líder global que desenvolve, fabrica e realiza serviços em aeronaves comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Como uma das principais exportadoras dos Estados Unidos, a empresa aproveita os talentos da uma base global de fornecedores para impulsionar oportunidades econômicas, sustentabilidade e impacto nas comunidades. A equipe diversificada da Boeing está comprometida com inovações para o futuro, liderando com sustentabilidade e cultivando uma cultura baseada nos valores fundamentais da empresa de segurança, qualidade e integridade.