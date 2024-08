Boeing suspende testes com 777-9 após descoberta de falha estrutural Problema na estrutura de elementos de conexão entre o motor e a asa, foi detectado em três dos 5 aviões usados nos voos que visam a certificação do modelo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2024 - 08h37 (Atualizado em 20/08/2024 - 08h48 ) ‌



Boeing 777X: testes de voos suspensos por falha estrutural Dan Nevill - Wikimedia Commons

O já atrasado cronograma de certificação do Boeing 777-9 sofre mais um impacto após a descoberta de uma falha em um componente estrutural relacionado ao motor, o que levou a fabricante a suspender os testes de voo no modelo, inicialmente previsto para ser entregue em 2020.

De acordo com o site da indústria The Air Current, um dos elementos de conexão entre o motor e a asa se rompeu 777-9 após completar um voo de cinco horas do Havaí. O modelo é a última aposta da fabricante para disputar o mercado de jatos intercontinentais. Seu lançamento, no entanto, tem sofrido uma série de contratempos.

O problema, detectado inicialmente na terceira aeronave de teste 777-9 da Boeing, foi encontrado mais tarde nos outros dois aviões usados no teste. A frota de testes da empresa atualmente inclui cinco aeronaves.

“Vemos o aterramento de hoje como um revés para os testes de voo da Boeing e o cronograma final de certificação do 777X”, comentaram analistas da RBC Capital Markets ao Investing.

‌



“Embora ainda não tenhamos conhecimento de um cronograma de remediação, os investidores provavelmente verão a paralisação como um empurrão para a direita em busca da certificação do modelo.”

As ações da Boeing caíram mais de 1% no pré-mercado de terça-feira.

‌



De acordo com analistas do RBC, a paralisação pode impactar potencialmente a entrada em serviço (EIS) do 777X em 2025.

A Boeing iniciou voos de teste para a aeronave em 12 de julho, mas a interrupção inesperada provavelmente levantará preocupações entre os investidores. Embora analistas acreditem que uma certificação no início de 2025 já fosse improvável, a Boeing reafirmou recentemente durante sua teleconferência de resultados do segundo trimestre que ainda esperava que a primeira entrega ocorresse em 2025.

‌



“Como vimos com as recentes certificações da FAA, especialmente a retomada das entregas de aeronaves Boeing, acreditamos que o programa 777X provavelmente verá um período de aprovação prolongado. Mesmo que os testes de voo sejam retomados no curto prazo, o aterramento atual pode limitar a confiança dos investidores no programa.”

A notícia das paralisações nos testes, inicialmente divulgada pelo The Air Current, chega em um momento em que a liderança da Boeing, incluindo a recém-nomeada CEO Kelly Ortberg, está trabalhando para conduzir a empresa além de uma crise de segurança que começou com a explosão de um tampão de porta no início deste ano.

O Boeing 777-9 , com capacidade de transportar entre 350 e 425 passageiros, tem custo unitário previsto em R$ 2.3 bi