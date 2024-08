BR Aviation marca presença na LABACE 2024 Estande da BR Aviation traz informações do programa de relacionamento BR Aviation Club, do BR Aviation Card e da parceria com o app Beyond EFB para o segmento de aviação executiva Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h31 ) ‌



BR Aviation na LABACE 2024 FOTO CAMILA PICOLO

A BR Aviation, marca da Petrobras licenciada à Vibra, estará presente na próxima edição da Labace (Latin American Business Aviation), considerada a segunda maior feira do mundo em aviação executiva e a maior da América Latina. O evento acontece em São Paulo, entre os dias 6 a 8 de agosto de 2024, no aeroporto de Congonhas.

Ao longo dos três dias, o estande da companhia, líder nacional na distribuição de combustíveis de aviação, vai divulgar o Programa de Relacionamento BR Aviation Club e o BR Aviation Card, reforçando engajamento com os clientes, além de buscar novas adesões. No dia 08 de agosto, os pilotos Felipe Massa e Julio Campos, ambos da equipe Lubrax Podium Stock Car Team, estarão presentes no estande da BR Aviation das 14h às 16h.

O público da Labace poderá conferir também a evolução do aplicativo Hangarar: que passou a ser o Beyond EFB. O app desenvolvido em conjunto com a startup Beyond Aero, da qual a BR Aviation é parceira desde 2020, traz muitas funcionalidades. O piloto pode fazer o seu plano de voo pelo aplicativo, além ter acesso a diversas informações da sua jornada de compra de combustíveis, como preço por localidade, histórico de abastecimentos e consultas de débitos, além de contratar diversos serviços de prestadores especializados de todo o Brasil. As funcionalidades relacionadas ao combustível são exclusivas para clientes BR Aviation, e ainda há a oferta de outros serviços operados por empresas parceiras.

Com o Beyond, o piloto não só fará um planejamento mais assertivo do voo, como também terá a possibilidade de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Excelência no atendimento ao cliente

Passada a pandemia e com a retomada das viagens, a aviação ganha novo fôlego. No estande da BR Aviation será possível conhecer melhor o programa de relacionamento BR Aviation Club, no qual o usuário acumula pontos que podem ser trocados por prêmios variados.

A versão digital do BR Aviation Card, que tem atraído cada vez mais consumidores também será um dos destaques no estande da BR Aviation. Além de automatizar o processo de atendimento na pista, do faturamento e cobrança, o cliente também pode obter relatórios personalizados diretamente da internet (www.braviationcard.com.br), mediante login e senha.

“”A Labace apresenta uma ótima oportunidade para mostrarmos como a Vibra inova constantemente para atender cada vez melhor as necessidades do cliente da aviação executiva. Com o crescimento do setor, nosso objetivo é estreitar ainda mais o relacionamento com nossos 3 mil clientes, oferecendo soluções personalizadas e eficientes. Investindo fortemente em tecnologia com IA, transformamos a forma como operamos, garantindo uma experiência cada vez mais completa para quem escolhe a BR Aviation”, afirma Juliano Prado, VP Executivo de B2B e Aviação da Vibra”, afirma Juliano Prado, VP Executivo de B2B e Aviação da Vibra.

Sala VIP BR Aviation

Com este propósito de oferecer aos nossos clientes um padrão de excelência de atendimento, a BR Aviation reformulou por completo seu lounge no Aeroporto de Guarulhos (GRU), um espaço exclusivo destinado aos pilotos da aviação executiva que optam por abastecer com nossa marca. Este enclave de requinte, cobrindo uma área de 120m² e situado ao lado do pátio executivo do aeroporto de Guarulhos, personifica o compromisso da BR Aviation com o conforto e a conveniência.

A Sala Vip BR Aviation não é apenas um refúgio para as tripulações executivas, mas também um espaço de experiência e conforto. Com ambientes elegantemente decorados, o local oferece um leque de comodidades projetadas para atender às demandas dos pilotos que escolhem confiar na BR Aviation para suas viagens.

As instalações são meticulosamente planejadas, abrangendo desde banheiros com chuveiros até áreas dedicadas para descanso e espera. Além disso, disponibilizamos sala de reuniões completamente equipada, enriquecendo a estadia dos profissionais em um ambiente onde todas as suas necessidades são cuidadosamente consideradas. Para a BR Aviation, nossos clientes são peça central em toda a jornada de atendimento.

Sobre a BR Aviation

A BR Aviation é a unidade de negócios da Vibra para abastecimento de aeronaves e atividades no segmento de aviação, sendo uma marca licenciada da Petrobras. É líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis de aviação, com presença em 94 aeroportos de todo o Brasil, com uma carteira de mais de 2.500 clientes ativos e média de 60 mil operações de abastecimento de aeronaves por mês.

O abastecimento é realizado por equipes altamente treinadas e certificadas anualmente para atender aos padrões internacionais da indústria. Oferecemos, ainda, serviços como destanqueio e agendamento eletrônico de abastecimento.

Sobre a VibraLíder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a Vibra proporciona a melhor alternativa energética e de mobilidade a seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. No mercado automotivo, companhia detém a licença de uso da marca Petrobras, formando uma rede com 8,2 mil postos de combustíveis em todo o país. As franquias da Vibra para osegmento são as lojas de conveniência BR Mania e os centros de lubrificação automotiva Lubrax+. Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do país, a empresa atende mais de 9 mil clientes em 26,7 mil pontos de consumo em todo o Brasil, contemplando segmentos como aviação, transporte, indústrias, mineração, produtos químicos e agronegócio.Com a marca BR Aviation, a companhia abastece 6 em cada 10 aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. A Vibra possui a maior planta industrial para produção de lubrificantes da América Latina e atendo o mercado por meio da marca Lubrax, reconhecida por ser a mais lembrada pelos consumidores em diversas premiações. A Vibra é uma companhia em evolução permanente e já investiu em torno de R$ 4 bilhões em projetos que visam a transição energética, por meio de investimentos e/ou constituição de parcerias com a Comerc, Zeg, Evolua e EZVolt. Desta forma, caminha para se tornar uma das principais companhias de energia do país, oferecendo um portfólio completo de produtos para seus clientes visando diferentes demandas.