Brasil registra o melhor desempenho de sua história em movimentação de passageiros pelo segundo mês consecutivo

Aviação civil brasileira: recordes em 2024 Inframerica

A aviação civil brasileira segue quebrando recordes em 2024. Pelo segundo mês consecutivo, o Brasil registrou o melhor desempenho de sua história quando o assunto é movimentação de passageiros. Em outubro deste ano, foram transportados 10,4 milhões de turistas em viagens domésticas e internacionais. O valor representa crescimento superior a 7% do total registrado no mesmo período de 2023.

No décimo mês do ano, mais de 8,3 milhões de viajantes utilizaram o modal aéreo em voos nacionais, o que significa um crescimento de 6,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na avaliação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o resultado alcançado confirma a projeção realizada no início deste ano para o setor de aviação. “A alta nos indicadores do transporte aéreo é reflexo da boa gestão do presidente Lula, com alta da economia, inflação controlada e investimentos nunca antes visto na história do país”, ressaltou. “Quando a aviação vai bem, o turismo cresce, o emprego bate recorde, o estado arrecada mais, transformando recurso em investimento para a população”, complementou.

O mercado doméstico tem obtido resultado positivo também nos demais indicadores. A demanda por passageiro apresentou alta de 11,3% frente ao resultado obtido há um ano. A oferta de assentos está em franca expansão, com crescimento de 9,6% em outubro deste ano.

O transporte de carga no setor aéreo também tem acompanhado o ritmo de expansão observado na movimentação de passageiros. No décimo mês do ano, foram embarcadas 44,2 mil toneladas no mercado doméstico, 14,8% a mais que no mesmo mês de 2023. Foi o maior volume de carga transportada desde 2015.

‌



Mercado internacional

Se em voos nacionais os números batem recorde, no internacional não é diferente. Com 2,1 milhões de turistas transportados, a movimentação de pessoas em voos para exterior alcançou o melhor resultado da história para o período. O indicador apresentou alta superior a 11% na comparação com o mesmo período de 2023.

‌



A movimentação de cargas também bateu recorde no décimo mês do ano, com volume maior a 82,7 mil toneladas, crescimento de 18,3% em relação ao resultado apurado há um ano. Os dados completos fazem parte do relatório de demanda e oferta divulgado mensalmente pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

