Buscador de viagens anuncia campanha com 'Wicked', da Universal Pictures Ferramenta verifica rapidamente centenas de sites para identificar se o viajante está conseguindo um ótimo preço Luiz Fara Monteiro 04/11/2024 - 17h11

Buscador de viagens: promoção para a Black Friday Lucas Batista

É hora de voar! O KAYAK, o principal buscador de viagens do mundo, se uniu à Wicked, novo evento cinematográfico da Universal Pictures, em uma campanha de marketing fantabulosa para mostrar aos viajantes que o céu é o limite nesta Black Friday. Com ferramentas de comparação gratuitas, como o KAYAK PriceCheck, os viajantes podem facilmente descobrir novos destinos e embarcar em aventuras que desafiam a gravidade enquanto também economizam dinheiro. Ao simplesmente enviar uma captura de tela do itinerário do voo encontrado pelos viajantes, a ferramenta verifica rapidamente centenas de sites para identificar se o viajante está conseguindo um ótimo preço.

A primeira parada deste roteiro? O cinema mais próximo para assistir Wicked da Universal Pictures, que chega aos cinemas no dia 21 de novembro de 2024.

A campanha já está no ar na home page do KAYAK e redes sociais; e a partir do dia 04 de novembro será transmitida também em 22 canais de TV a cabo, como TNT, Warner, Sony, Discovery Channel e Universal TV.

Confira neste link o vídeo completo da campanha, disponível no YouTube.

‌



SOBRE O KAYAK

KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é o principal buscador de viagens do mundo. Com bilhões de buscas em nossas plataformas, ajudamos as pessoas a encontrarem seus voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias perfeitos. Também auxiliamos os viajantes a negócios com a nossa solução de viagens corporativas. Para mais informações, acesse KAYAK.com.br.

‌



Sobre a Universal Pictures

Divisão da Universal Studios e parte da NBC Universal, a Universal Pictures é uma das empresas líder em desenvolvimento, produção e comercialização de mídia, entretenimento e notícias em escala global. Com mais de cem anos de história e valioso portfólio de notícias e entretenimento, a companhia é detentora de um dos maiores catálogos do cinema mundial e também opera em produções significativas na televisão e possui um dos parques temáticos mais renomados em âmbito mundial. A NBC é uma empresa da Comcast Corporation.

‌



Sobre o filme

Depois de duas décadas como um dos musicais mais amados e aplaudidos nos palcos, “Wicked” faz sua tão desejada e aguardada jornada para as telonas como um evento cinematográfico espetacular e um marco entre várias gerações neste fim de ano.

Wicked, a história não contada das bruxas de Oz, é estrelado por Cynthia Erivo (Harriet - O Caminho para a Liberdade, “A Cor Púrpura”, da Broadway) como Elphaba, uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde incomum, que ainda não descobriu seu verdadeiro poder; e a vencedora do Grammy, artista recordista de álbuns de platina e superestrela global Ariana Grande como Glinda, uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece a sua verdadeira alma.

As duas se encontram como estudantes na Universidade de Shiz, na fantástica Terra de Oz, e se tornam grandes amigas, uma afinidade improvável, mas profunda. Após um encontro com O Maravilhoso Mágico de Oz, a amizade entre elas chega a uma encruzilhada, e suas vidas tomam caminhos muito diferentes. O desejo inabalável de Glinda de ser cada vez mais popular faz com que ela seja seduzida pelo poder, enquanto a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, e àqueles ao seu redor, terá consequências inesperadas e chocantes em seu futuro. As extraordinárias aventuras de Glinda e Wicked em Oz acabarão por vê-las cumprir seus destinos como a Bruxa Boa e a Bruxa Má do Oeste.

O filme também é estrelado pela atriz vencedora do Oscar, Michelle Yeoh, como a diretora da Universidade Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey (série Bridgerton, minissérie Companheiros de Viagem) como Fiyero, um príncipe desencanado e despreocupado; o ator indicado ao Tony, Ethan Slater (“Bob Esponja”, da Broadway, série Fosse/Verdon) como Boq, um estudante altruísta da província de Munchkin; Marissa Bode em sua estreia no cinema como Nessarose, irmã favorita de Elphaba; e o ícone da cultura pop, Jeff Goldblum, como o lendário Mágico de Oz.

O elenco de personagens de Wicked inclui Pfannee e ShenShen, duas compatriotas cúmplices de Glinda, interpretadas pela atriz indicada ao Emmy, Bowen Yang (programa Saturday Night Live) e Bronwyn James (série Harlots); uma nova personagem criada para o filme, Miss Coddle, interpretada pela atriz indicada ao Tony, Keala Settle (O Rei do Show); e Peter Dinklage (Game of Thrones), quatro vezes vencedor do Emmy, como a voz do Doutor Dillamond.

Dirigido pelo aclamado cineasta Jon M. Chu (Podres de Rico, Em um Bairro de Nova York), Wicked é o primeiro capítulo de uma celebração cultural imersiva em duas partes. Wicked: Parte Dois está previsto para estrear nos cinemas em 26 de novembro de 2025.

Wicked foi produzido por Marc Platt (La La Land – Cantando Estações, A Pequena Sereia), cujos filmes, programas de televisão e produções teatrais conquistaram um total de 46 indicações ao Oscar, 58 indicações ao Emmy e 36 indicações ao Tony, e pelo vencedor do Tony, David Stone (os musicais da Broadway “Kimberly Akimbo” e “Next to Normal”). Platt e Stone assinaram a produção do musical blockbuster da Broadway, “Wicked”. Os produtores executivos do filme são David Nicksay, Stephen Schwartz e Jared LeBoff.

Baseado no best-seller de Gregory Maguire, Wicked foi adaptado para o cinema pela autora do libreto do musical, Winnie Holzman e pelo lendário compositor e letrista vencedor do Grammy e do Oscar, Stephen Schwartz. O musical da Broadway foi produzido pela Universal Stage Productions, Marc Platt, Araca Group, Jon B. Platt e David Stone.

