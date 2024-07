Cabine de comando do Cessna Caravan apresentará avanços no cockpit, No Brasil, a comercialização dos modelos é feita exclusivamente pela TAM Aviação Executiva Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 16h07 (Atualizado em 23/07/2024 - 16h07 ) ‌



A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje melhorias significativas em suas lendárias aeronaves turbo-hélices Cessna Caravan e Cessna Grand Caravan EX. Uma cabine de comando mais clara e modernizada com novos painéis retroiluminados, juntamente com outras comodidades projetadas para elevar a experiência do piloto, são o resultado direto de conversas contínuas com os clientes. As melhorias, que devem estar disponíveis em 2025, serão padrão em todas as novas aeronaves Caravan e Grand Caravan EX.

“As melhorias na cabine de comando do Cessna Caravan demonstram nosso compromisso contínuo de oferecer a melhor experiência de voo possível para nossos clientes”, disse Christopher Crow, vice-presidente de Vendas de pistões e utilidades. “Nossos investimentos contínuos nesta família de aeronaves continuam a se basear na história de quase 40 anos de sucesso do Caravan como a aeronave utilitária preferida dos clientes em todo o mundo.”

Uma das mudanças mais notáveis em ambas as aeronaves são os novos painéis pretos do cockpit, criando uma aparência mais contemporânea. O Caravan também terá painéis de iluminação eletroluminescentes para combinar com os modelos atuais do Grand Caravan EX, fornecendo luz de fundo adicional para maior visibilidade em ambientes com pouca iluminação.

Outras melhorias no Cessna Caravan e Grand Caravan EX incluem:

Uma escada de embarque mais larga para facilitar o acesso ao lado do capitão da aeronave

Quatro bicos de ar circulares e ajustáveis para substituir as duas ventilações de ar retangulares anteriores do cockpit

Duas portas de carregamento USB-C para substituir o adaptador de alimentação de 12V no suporte central inferior do cockpit

Duas portas de carregamento USB-C no subpainel direito do copiloto

Conectores de fone de ouvido de alimentação padrão (plugues LEMO) juntamente com os plugues existentes da General Aviation, oferecendo aos operadores maior flexibilidade para alimentar fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído

Ganchos de fone de ouvido sob o protetor contra ofuscamento do cockpit

Sobre a família de aeronaves Cessna Caravan O Cessna Caravan e o Grand Caravan EX são aeronaves versáteis e altamente práticas usadas para uma ampla variedade de missões globais. A família de aeronaves Caravan tem proporcionado serviços confiáveis em todo o mundo há quase quatro décadas.

A plataforma Cessna Caravan já entregou mais de 3.000 aeronaves certificadas em 100 países, com quase 24 milhões de horas de voo acumuladas em todo o mundo desde que a aeronave foi introduzida. As aeronaves Caravan desempenham funções para uma infinidade de missões, desde treinamento de voo até recreação, companhias aéreas a transporte VIP, transportadoras de carga e missões humanitárias. A aeronave Grand Caravan EX é conhecida por seu desempenho confiável e eficiente por companhias aéreas regionais, operadores de fretamento, transportadoras de carga e operadores de missões especiais em todo o mundo. A aeronave oferece uma impressionante potência de 867 cavalos e uma razão de subida de 1.275 pés por minuto.

____________________________________________________________________________________

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho, até produtos de missão especial, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation tem o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que já produziu mais da metade do número global de aeronaves de aviação. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso fabuloso desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para um voo acessível e flexível. Para obter mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que utiliza sua rede global de negócios de aeronaves, defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pip i strel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation.

Sobre a TAM Aviação Executiva

A número 1 na comercialização de aeronaves executivas no Brasil, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no país como representante da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. É considerada a maior representante de vendas da Bell e da Textron Aviation no mundo.

A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), que possui homologação na Argentina, Colômbia e Chile; hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.