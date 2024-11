Cachorro na pista interrompe operações no Aeroporto de Brasília Equipes da Inframérica se mobilizaram na captura do animal. Paralisação durou cerca de 15 minutos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O incidente aconteceu um pouco antes das 16h desta sexta-feira (08) Crédito: Inframerica

Um cachorro que entrou na área do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck obrigou a administração do terminal a interromper as operações de pouso e decolagem durante parte da tarde desta sexta sexta-feira (8).

O incidente aconteceu um pouco antes das 4 da tarde. Alguns aviões com pouso e decolagem previstos para o horário foram impedidos de completar o taxiamento e ficaram parados ao longo do pátio. Equipes da Inframérica se mobilizaram na captura do animal. A paralisação durou cerca de 15 minutos.

O fim de semana começa com desafios para a aviação comercial brasileira. Fortes chuvas em várias regiões - especialmente em São Paulo - causaram uma onda de atrasos e cancelamentos desde a tarde de quinta-feira (7). Em Congonhas, pelo menos 17 voos foram afetados.

A chuva intensa na região do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos nesta sexta-feira, também causou atraso em diversos voos. O “efeito dominó” desses atrasos poderá atingir um número maior de voos, disse ao blog uma fonte que trabalha em uma companhia aérea.

‌



Colaborou: Luiz Henrique Monteiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.