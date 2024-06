Campanha de doação de sangue no RIOgaleão Equipe do Hemorio receberá doadores na próxima quinta-feira

RIOgaleão: campanha para doação de sangue (Divulgação RIOgaleão)

Na próxima quinta-feira, 20/06, o Aeroporto Internacional Tom Jobim receberá uma campanha para a doação de sangue. A ação é uma parceria do Hemorio com o RIOgaleão, que cumpre também responsabilidade como motor social do Rio de Janeiro. O posto de coleta móvel funcionará das 10h às 15h no piso 0 do Terminal 2, área pública próxima ao desembarque doméstico.

Podem participar passageiros, moradores da Ilha do Governador, além de toda a comunidade aeroportuária. Para ser um doador é necessário:

Ter entre 18 e 69 anos com um bom quadro geral de saúde;

Levar um documento original com foto;

Pesar mais que 50 kg;

Não estar em risco de ISTs;

Evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da doação;

Não estar em jejum.

Em caso de dúvidas, o Hemorio esclarece pelo Disque Sangue no (21) 3916-8310.

SERVIÇO:

Hemorio no RIOgaleão

20/06 – Quinta-feira

10h às 15h

Terminal 2, piso 0 – Desembarque doméstico

