Campo de Marte terá exposição de veículos militares antigos

Evento terá veículos que estiveram na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã e Guerra do Golfo Foto: Divulgação

O visitante que passar pela 6ª edição do Encontro e Exposição de Carros Antigos do Campo de Marte, que acontece nos dias 23 e 24 de novembro de 2024, no Hangar 1 do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com visitação gratuita, poderá mergulhar na história e conhecer de perto carros militares que estiveram na Segunda Guerra Mundial, que soma oito décadas, assim como os que foram usados na Guerra do Vietnã e Guerra do Golfo, em uma parte da mostra totalmente contextualizada e voltada a essa temática.

Angelo Meliani, responsável pela exposição de carros militares, destaca que alguns veículos exibirão características especiais relacionadas às épocas em que foram usados. “Teremos carros da Segunda Guerra Mundial e mostraremos modelos que vão das décadas de 40 a 90”, comenta. “Além dos jipes da Segunda Guerra, haverá um que faz homenagem ao primeiro esquadrão da Força Aérea Brasileira (FAB) e uma Land Rover que participou da Guerra do Irã e do Iraque, utilizada para rebocar helicópteros”, completa citando essas peças como destaque.

Ele enfatiza que o acervo inclui veículos de propriedade privada e ressalta a presença de um avião F-5 Tiger, um caça tático de defesa aérea e ataque ao solo, que enriquecerá a experiência do evento. Por serem peças históricas, não haverá performances nem interação do público com os carros, e essa área da mostra será isolada do restante da exposição.

Cultura Antigomobilista

‌



Organizado pela Relicário Autos Antigos, que também promove o Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) em Águas de Lindóia, maior evento do gênero na América Latina, e realizado pelo Rotary Club de São Paulo Norte com o apoio da Fundação Rotária, o evento promove a Cultura Antigomobilista e consolida São Paulo como um destino essencial para os entusiastas do setor. A expectativa é atrair 20 mil visitantes durante o fim de semana, reunindo um total de 1.500 automóveis antigos.

São aguardados também colecionadores, clubes de automóveis antigos, comerciantes do setor, restauradores e pessoas em busca de peças para restaurar seu veículo antigo. Entre as atrações, o público poderá apreciar uma exposição de carros antigos, clássicos, caminhões, pick-ups e hot rods. O evento também contará com uma Feira de Peças, antiguidades e artigos vintage, além de uma área dedicada a clubes de carros antigos e veículos à venda. Haverá, ainda, empresas especializadas em restauração e venda de automóveis, praça de alimentação diversificada com food trucks e shows ao vivo.

‌



Responsabilidade Social

O Encontro de Carros Antigos do Campo de Marte é um evento beneficente em prol da Fundação Rotária, uma instituição internacional dedicada a ações sociais ao redor do mundo. As arrecadações serão destinadas a iniciativas sustentáveis promovidas pelos 35 mil clubes da fundação, que incluem a redução da incidência da pólio em 99% no mundo, o treinamento de promotores da paz, o aumento do acesso à água limpa e o apoio ao desenvolvimento econômico de diversas comunidades.

‌



Serviço – 6º Encontro e Exposição de Carros Antigos do Campo de Marte

23 de novembro, sábado – das 10h às 19h

24 de novembro, domingo – das 8h às 16h

Hangar 1 do Aeroporto Campo de Marte

Avenida Santos Dumont, 2.241, São Paulo

Visitação com entrada gratuita

