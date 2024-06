Capacidade internacional da GOL expande 36% durante a alta temporada de julho

Alto contraste

Boeing 737 MAX da GOL (Divulgação GOL Linhas Aéreas)

Principal Companhia Aérea do Brasil, a GOL Linhas Aéreas anuncia que sua malha aérea internacional para a próxima alta temporada de inverno terá 1.096 voos distribuídos ao longo do mês de julho - destes, 247 são novas operações planejadas exclusivamente para o período. Com a adição de 46.200 novos assentos no mês de férias, a capacidade internacional da Companhia expande 36% em julho, na comparação com junho/2024, baixa temporada.

Em números absolutos, somando-se as malhas internacional e doméstica para a alta temporada de julho, a capacidade total da Companhia é incrementada em 26,5%, em contraponto ao mês de junho/2024. Ainda na junção das operações domésticas e internacionais no mês de férias, são quase 3 mil novos voos disponibilizados aos Clientes brasileiros e estrangeiros, que incluem a inserção de 500 mil assentos.

Rotas sazonais, voos adicionais e a retomada de Fortaleza-Orlando

Nesta próxima temporada de inverno, a GOL volta seu foco para a expansão das operações de duração mais longa, cujos destaques são destinos no Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil, Buenos Aires, na Argentina, Orlando e Miami, nos Estados Unidos, e Bogotá, na Colômbia, seja com rotas sazonais e frequências adicionais, seja com a retomada de uma importante rota regular.

Ressaltando a força do turismo nordestino, a GOL retomará no dia 27 de junho de 2024 a rota regular Fortaleza (FOR)-Orlando (MCO), operada até 2020. A Companhia está disponibilizando aos Clientes da capital cearense e todo o Nordeste uma saída semanal direta para a Capital Mundial da Diversão, na Flórida.

Os Clientes também vão contar com mais voos da GOL para Miami (MIA) a partir de Fortaleza. Iniciando em 21 de junho, a capital do Ceará passará de 1 frequência semanal para 2 decolagens por semana para MIA, sempre com voos diretos. Também a partir de 21 de junho, a Companhia retoma voos diários de Brasília (BSB) para Orlando, e amplia de 5 para 11 as decolagens semanais entre o Distrito Federal e Miami (capacidade válida até 9 de agosto). Miami também voltará a receber voos diretos e sazonais da GOL a partir de Manaus (MAO), no período entre 29 de junho e 10 de agosto.

Miami é o principal centro de distribuição nos Estados Unidos para voos oriundos da América Latina. A partir desse ponto, as operações da GOL permitirão fácil acesso ao litoral cearense de turistas e viajantes a negócios da América do Norte provenientes das mais diversas origens, como Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Boston, Washington, Las Vegas, Houston, Atlanta, Austin, Charlotte, Denver, Detroit, Newark, Filadélfia, entre outros, em voos operados pela American Airlines, companhia com a qual a GOL mantém aliança.

Fortaleza, que se comunica o ano inteiro com Buenos Aires/Ezeiza (EZE), com a GOL, desde a última temporada de verão conta com 2 voos semanais diretos para a capital argentina - número que se manterá no mês de julho. Outra importante capital do Nordeste, Recife (REC), passará de 1 para 2 as frequências semanais para Buenos Aires, entre os dias 6 de julho e 4 de agosto de 2024. O voo adicional será para Ezeiza (EZE), enquanto o voo regular continuará se destinando ao aeroporto Aeroparque (AEP).

Por fim, uma rota sazonal operada durante o verão 2023/2024 - Belo Horizonte/Confins (CNF)-Ezeiza (EZE) - retorna para a temporada de inverno. A partir de 6 de julho, com previsão de operações até setembro de 2024, a GOL aproximará mineiros e argentinos com 1 frequência semanal: a saída de Minas Gerais rumo a Buenos Aires será no sábado à noite, e a volta da capital do país vizinho, no domingo.

“A Argentina é o maior mercado internacional da GOL, que oferece voos para quatro cidades do país vizinho: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba e Rosário. A partir de Buenos Aires, os Clientes da GOL ainda encontram conexões providenciais para diferentes localidades da Argentina, oferecidas pela companhia parceira Aerolíneas Argentinas, incluindo destinos fortemente ligados ao turismo de inverno, como Bariloche, Ushuaia, El Calafate e Salta”, lembra Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

GOL disponibiliza mais de 220 destinos internacionais

A GOL hoje atende 12 destinos internacionais próprios em países nas Américas, como Colômbia, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, República Dominicana, entre outros. Em parceria com outras 9 grandes empresas aéreas, entre elas American Airlines, Avianca, Air France, KLM, Air Canada, Aerolíneas Argentinas e Copa, a GOL estende sua presença a outros 216 destinos, atingindo 50 países em todo o mundo.

Os Clientes têm à disposição da GOL e suas parceiras ofertas para destinos diversos e singulares, abrangendo locais cosmopolitas e culturais como Londres, Nova Iorque, Paris e Cidade do México; cidades de grande importância histórica, como Roma, Berlim, Santo Domingo, Lisboa e Istambul; paraísos turísticos, como Cidade do Cabo, Jamaica, Ushuaia, Havaí e Cancún; e ainda importantes destinos do ecoturismo e aventura, como San José, Galápagos, Namíbia, Cusco e Noruega.

As operações em parceria da GOL facilitam todo o processo da viagem e das conexões entre os destinos brasileiros e o exterior, bem como permitem a chegada de mais viajantes ao Brasil, contribuindo para que o turismo seja uma ferramenta de desenvolvimento social e econômico.

As vendas são feitas pelos canais próprios da GOL e os voos são operados pela Companhia ou por aéreas parceiras.

GOL Premium Economy

Os Clientes que procuram mais conforto, mais milhas e mais bagagens podem optar por voar na classe GOL Premium Economy, premiada em 2020 pelo Traveller’s Choice da TripAdvisor como melhor premium economy da América Latina, que oferece diversas vantagens exclusivas: assento do meio livre, proporcionando mais conforto e privacidade; maior acúmulo de milhas no programa Smiles, para o Cliente viajar mais; bagagens gratuitas e prioritárias, com direito a levar duas malas de até 23 kg cada; compartimento exclusivo para bagagens de mão; e prioridade no check-in e no embarque - mais comodidade em todos os momentos da viagem.

A classe Premium Economy pode ser adquirida durante o processo de compra da passagem pelo site, aplicativo, site mobile, lojas, quiosques VoeGOL, central de vendas, agências de viagem ou ainda durante o check-in, em caso de disponibilidade.

