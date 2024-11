Cartão Azul Itaú completa 10 anos com ações promocionais Em comemoração, serão realizadas ações exclusivas ao longo do mês Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/10/2024 - 14h05 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h05 ) twitter

Cartão Azul: benefícios Lucas Batista

Neste mês, o Cartão Azul Itaú completa 10 anos de lançamento, sendo considerado um dos melhores cartões co-branding do mercado, e premiado como melhor do Brasil pelo prêmio Passageiro de Primeira. Somente nos últimos 12 meses, o produto teve um crescimento de 54% na base de Clientes do cartão Infinite, a variante premium do cartão, além de aumento de 49% no volume total de gastos no cartão, no último ano.

O bom resultado e o crescimento refletem o reconhecimento do público das vantagens que o produto oferece aos Clientes, como até 5,25 pontos Azul a cada dólar gasto e acompanhantes grátis em 2 viagens, a cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos acumulados, para Clientes que possuem o cartão Azul Itaú Infinite.



Para Cris Yoshida, diretora do Azul Fidelidade, o programa de fidelidade da Azul, o objetivo é oferecer um produto diferenciado aos Clientes, com o objetivo de aumentar ainda mais o relacionamento. “Atualmente, nossa base é composta por mais de 60% dos Clientes com cartões Infinite e Platinum, que buscam um produto que possa oferecer ainda mais vantagens para o acúmulo de pontos, além de benefícios exclusivos. Comemoramos 10 anos nos consolidando como um cartão diferenciado e que vem agradando os Clientes”, afirma a executiva.



“Estamos muito felizes em celebrar 10 anos dessa parceria com a Azul, proporcionando experiências vantajosas e singulares para os nossos clientes. Sempre vemos como os clientes valorizam os benefícios com foco em viagens e isso nos faz trabalhar para aprimorar cada vez mais essas vantagens. A parceria também exemplifica a forma como observamos os nossos clientes, a partir de suas necessidades, e oferecendo produtos e serviços que sejam relevantes em contextos que vão além dos bancários e financeiros.”, complementa Rodrigo Carneiro, Diretor de Cartões do Itaú Unibanco.



Ações exclusivas

Para celebrar os 10 anos do cartão, a Azul preparou algumas ações exclusivas para quem já possui o cartão e também para quem aderir. Durante todo o mês, a cada semana, novas promoções serão divulgadas. Para essa semana, teremos:

‌



Bônus exclusivo na adesão do Clube Azul, realizando o pagamento com o cartão Azul Itaú.

Descontos adicional em passagens Azul.

Desconto em resgate de passagens aéreas (em pontos e em reais).

Aquisição de pontos com bônus especial.

Confira abaixo os principais benefícios do cartão Azul Itaú:

10% de desconto em compras na Azul, Azul Viagens, Clube Azul e compras de pontos no Azul Fidelidade

Até 5 cartões adicionais gratuitos

Até 60 mil pontos bônus ao atingir a meta de gastos das 3 primeiras faturas*

Até 5,25 pontos Azul a cada dólar gasto*

Acompanhante grátis em 2 viagens a cada 12 meses, atingindo 50 mil pontos acumulados*

2 bagagens grátis em voos domésticos e internacionais (EUA e Europa). 1 bagagem grátis em voos para América do Sul**

*Benefício exclusivo para o cartão Infinite ** Benefício exclusiva para cartões Platinum e Infinite Para mais informações, regras gerais e para acompanhar as ações semanais, visite o site: Link



Sobre o Azul Fidelidade

O programa de fidelidade foi criado em 2009 com o objetivo de estreitar o relacionamento com os Clientes da companhia aérea. Oferecendo uma experiência completa, na qual seus Clientes podem acumular pontos voando, transferindo pontos do seu cartão de crédito para o programa, assinando o Clube ou comprando com um dos nossos parceiros. A partir de 3.000 pontos, já é possível resgatar um trecho da passagem aérea para voar pelo Brasil ou pelo mundo com a Azul e companhias aéreas parceiras, além de poder trocar por diárias em hotéis e até mesmo produtos e serviços no Shopping Azul. O Azul Fidelidade possui quatro níveis: Básico, Topázio, Safira e Diamante, como categoria top tier do programa.

‌



