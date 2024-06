Catarina Aviation Show: Alper anuncia crescimento de 36% no setor de seguros para aeronaves executivas

Alto contraste

Alper: crescimento de 36% no setor de seguros para aeronaves executivas Private luxury jet at the airport terminal runway (Divulgação Alper Seguros)

A Alper Seguros, a maior corretora de seguros de aviação executiva do Brasil e expositora oficial do Catarina Aviation Show 2024, anunciou um crescimento de 36% neste primeiro semestre, comparado no mesmo período do ano passado, em sua carteira de atuação no setor de Aviation, indicando aquecimento do mercado de luxo e o impulsionamento do setor ao longo do ano. Para a corretora, o crescimento do mercado de aviação executiva no país está relacionado ao bom andamento da economia nacional, podendo ter um futuro positivo pela frente. Alexandre Marroquim, Diretor de Aviation e Specialty na Alper Seguros, destaca a importância desse cenário para o setor: “Estamos otimistas com as perspectivas de crescimento desse mercado no Brasil. A estabilidade econômica e cambial do país cria um ambiente propício para o investimento em aviação, impulsionando a compra de jatos executivos e serviços relacionados”. Marroquim aponta que estamos testemunhando um aumento significativo na demanda por seguros de aviação. Hoje, entre 70% e 75% das apólices emitidas pela Alper Seguros para o setor de aviação são para aviões executivos, sejam os de uso privado, quanto os de frota. Reconhecido como um dos principais eventos de luxo da América Latina, o Catarina Aviation Show oferece uma oportunidade para profissionais e empresas do setor se reunirem, compartilharem conhecimentos e explorarem as últimas tendências do mercado. Durante o Catarina Aviation Show deste ano, a Alper Seguros oferece suporte e orientação aos participantes do evento, fornecendo

soluções de seguros sob medida para atender às necessidades específicas da indústria aeronáutica e bens de alto valor como yachts e carros de luxo. “Na Alper Seguros, compreendemos a importância da agilidade na operação aérea. Não podemos permitir que uma aeronave fique no chão por falta de documentos de seguros. Nosso compromisso é proporcionar um atendimento imediato e de qualidade, garantindo a segurança e a tranquilidade dos nossos clientes”, destaca o diretor de Aviation da Alper Seguros. Cenário do Seguros de Aeronaves no Brasil A cultura do seguro ainda não é tão bem praticada no Brasil quanto no setor aéreo, que lidera contratações em toda a cadeia de produção (da construção de aeronaves ao transporte de passageiros/cargas). Atualmente, os proprietários e operadores de aeronaves, em sua grande maioria, contratam não apenas o seguro obrigatório (RETA), mas também por outras apólices com coberturas personalizadas para uma proteção abrangente do seu patrimônio e de terceiros. Apesar de ser uma cultura difundida no setor de aviação, ainda surgem dúvidas sobre algumas coberturas, como por exemplo a cláusula de guerra, que além de cobrir as guerras também cobre eventos hostis, sequestros e atos de vandalismo. Os fenômenos naturais, por sua vez, também são frequentemente contemplados em detalhes nas apólices de seguro, refletindo a complexidade e abrangência das proteções oferecidas.

Sobre a Alper Seguros Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Seguros Massificados, Seguro Auto e de Transportes. Com atuação nos mais diversos segmentos, a companhia é pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos, através do trabalho consultivo de mais de mil especialistas distribuídos em 20 escritórios em todo país. No total, a Alper Seguros já soma 17 empresas do setor adquiridas sob a atual gestão.









