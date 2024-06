Catarina Aviation Show reúne convidados em edição que teve aquisição de G700 e exposição de iates

Alto contraste

O Catarina Aviation Show chegou ao fim no último sábado, dia 15, após três dias de sucesso absoluto. Sete mil convidados estiveram presentes no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, próximo à capital paulista, para acompanhar o encontro de aviação executiva e experiências para o mercado de alta renda, organizado pela JHSF e pela NürnbergMesse Brasil, e apresentado pelo Bradesco Global Private Bank.

Em três dias, o Catarina Aviation Show sediou a assinatura da primeira aquisição de um Gulfstream G700 no Brasil por US$ 90 mi, o lançamento nacional do Bombardier Global 7500, a apresentação da nova tecnologia plug-in da Mercedes-Benz, a chegada do BMW 530e ao país, a exposição do carro voador da Gohobby e a estreia da embarcação OKEAN 57 na América do Sul.

“O objetivo do encontro não é só reunir, em um só lugar, compradores, fabricantes e distribuidores de aeronaves, mas também oferecer uma experiência a eles. Um evento de sucesso é aquele pensado sob o ponto de vista do visitante. Este ano, mais do que triplicar de tamanho, nós conseguimos diversificar o que foi exposto, entregando uma verdadeira imersão no universo de alta renda. O resultado foi a satisfação tanto por parte dos convidados como dos nossos parceiros, que acreditam ano após ano no evento. Chegamos ao fim do Catarina Aviation Show de 2024 com uma expectativa altíssima para 2025″, revela João Paulo Picolo, presidente da NürnbergMesse Brasil.

Segundo o executivo, não há interesse por parte da organização em aumentar o número de visitantes, mas sim em ampliar as experiências oferecidas. “Ainda há um leque de oportunidades para explorarmos: podemos trazer ao evento marcas de moto, eletrônicos, jet ski, destinos turísticos… Isso sem contar na possibilidade de ampliar a presença de marcas de embarcações, que acredito que acontecerá em breve”, acrescenta.

Para Roberto Paião Paião, CEO do Grupo OKEAN, participar do encontro superou as expectativas. “No Catarina Aviation Show, há uma grande conexão entre o nosso público e o da feira. Encontramos um ambiente de muita sinergia. Estamos super encantados e satisfeitos com as possibilidades criadas, pois muitos convidados puderam conhecer os produtos e se aproximar das nossas marcas”, afirmou se referindo também à Ferretti.

Este ano, desse segmento, participaram do encontro Ferretti, OKEAN e Intermarine. Já de aeronave, 15 estavam expostas. Além de Gulfstream e Bombardier, marcaram presença fabricantes como Embraer, Airbus e Leonardo, e distribuidores da Pilatus, Southern Cross, Junkers, Cirrus e Aeromot.

“O aeroporto é um ponto estratégico para potenciais compradores e o encontro é estratégico para novos negócios, especialmente pelo complemento de mercado que apresenta, que torna o ambiente extremamente agradável - e favorável - para quem investe neste tipo de aquisição”, afirmou Rubens Augusto Cortelazo, Diretor Comercial da Agusta, uma marca Leonardo. “Conseguimos avançar com alguns acordos, além de gerar novos leads. Foram mais de 20 negócios fechados em menos de três dias. Antes do evento acabar, já havíamos definido que voltaríamos no próximo ano. Inclusive, com um estande maior e dois modelos para exposição”, adiantou sobre a participação da empresa no evento do ano que vem.

Outra marca que saiu satisfeita foi a BMW. “É a primeira vez que participamos como montadora do evento. O carro que lançamos tem total sinergia com o público que também se interessa pela aviação executiva. Como resultado, já tivemos uma venda no segundo dia - o que, para nós, é só o início dos frutos que ainda colheremos pela participação no encontro”, afirmou Michele Menchini, Diretora de Vendas da marca.

Representando o setor automotivo, 12 supercarros de marcas de luxo, como BMW, McLaren, Porsche, Aston Martin e Gohobby, foram apresentados. Entre eles, o carro voador eVTOL 216-S, da fabricante EHang, trazido ao Catarina Aviation Show pela primeira vez. O modelo chegou ao mercado brasileiro em outubro do ano passado, e é o único com a certificação padrão (“AC”), que autoriza voos automatizados com passageiros, sem piloto a bordo.

“O Catarina Aviation Show se consolidou como o maior e mais importante evento de aviação executiva do Brasil, pois, além de reunirmos os principais fabricantes de aeronaves, oferecemos experiências que vão além e surpreendem o público de alta renda com novidades do mercado automotivo, de embarcações, produtos exclusivos”, conta Augusto Martins, CEO da JHSF.

A edição de 2024 ocupou três hangares do aeroporto do grupo e uma área de 8430 m², que, além da exposição de quase 60 marcas, abrigava três pontos da gastronomia Fasano. Isso sem contar o espaço dedicado ao test drive de supercarros. Os modelos disponíveis eram: AMG GT 63s, EQS e EQE, da Mercedes-Benz; Mustang GT e Mustang Mach E, da Ford; Jaecoo e5, Taycan 4s e Cayenne GT, da Stuttgart Porsche; e BMW m2, BMW l7 e BMW x7. Foram pelo menos 300 corridas realizadas de 13 a 15 de junho.

Outro destaque do evento foi a preocupação com a sustentabilidade, presente desde a primeira edição. O Catarina Aviation Show foi o primeiro encontro de negócios de grande porte a ser realizado 100% com estandes sustentáveis no Brasil, ou seja, utilizando materiais em sua montagem que são reaproveitáveis, evitando acúmulo de resíduos e promovendo o reaproveitamento consciente de materiais.

O evento foi responsável por 511 pousos e decolagens de convidados no aeroporto, que seguiu em pleno funcionamento durante os três dias. A organização se encarregou, então, da compensação de carbono emitido por esses voos por meio da compra de créditos certificados por órgãos internacionais. O consumo de água potável também foi mensurado para posterior compensação, por meio do apoio a projetos de recuperação de nascentes. Outra iniciativa girou em torno do apoio ao GRAACC e à Associação Onçafari, que ganharam estandes no local para a divulgação dos seus projetos.

O Catarina Aviation Show volta em 2025 para a sua 4ª edição, que será realizada de 12 a 14 de junho, no mesmo espaço.

Sobre o Catarina Aviation Show

O Catarina Aviation Show, realizado desde 2022 no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, reúne as principais novidades da aviação executiva, com exposição de veículos superesportivos e test drive, gastronomia Fasano e outras experiências exclusivas de marcas internacionais. O evento realizado pela JHSF e pela NürnbergMesse Brasil, e apresentado pelo Bradesco Global Private Bank, propõe a geração e o fortalecimento de negócios entre fabricantes, distribuidores e compradores de aeronaves executivas, com complemento de outros segmentos, como automotivo e náutico.









