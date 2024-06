Catarina Aviation Show: Timbro marca presença no evento exclusivo

Alto contraste

Timbro: presença em evento exclusivo (Lee Rosario/Divulgação)

A Timbro, plataforma de negócios e comércio internacional, participa do Catarina Aviation Show 2024, evento voltado ao mercado da aviação executiva e da indústria automotiva, entre os dias 13 e 15 de junho, São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, no interior de São Paulo. Em seu estande, a empresa destaca sua expertise na oferta de soluções para importação de aeronaves, para as mais diversas utilizações.

“Estamos aqui para mostrar nosso conjunto de serviços e qualidade das entregas, além de oferecer uma experiência diferenciada para os clientes”, afirma Pedro Ferreira, head de aviação da Timbro.

“Temos uma equipe altamente especializada e 100% dedicada, que consegue identificar as principais demandas dos nossos clientes, simplificando assim os processos relacionados à importação de aeronaves”, pontua Ferreira.

Neste ano, a Timbro participou do CJI (Corporate Jet Investor), que aconteceu pela primeira vez na América Latina, e esteve na Agrishow e na HeliXP.‌‍

Há 13 anos no mercado, a Timbro é uma plataforma de negócios internacionais que simplifica o complexo, trazendo soluções ideais para seus clientes e parceiros – seja na comercialização de commodities dentro e fora do Brasil, na importação de itens diversos para terceiros por encomenda ou conta e ordem, na distribuição de produtos e em serviços financeiros em comércio exterior. Com escritórios distribuídos pelo Brasil e países do exterior, a empresa conta com mais de 380 colaboradores.









