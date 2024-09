CCR Aeroportos conclui obras do Aeroporto de Petrolina Após investimento de R$ 56 milhões, a reforma é oficialmente entregue nesta sexta, três meses antes do prazo previsto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/09/2024 - 16h41 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h41 ) ‌



Aeroporto de Petrolina: obra entregue com investimento de R$ 56 milhões Divulgação CCR Aeroportos

Nesta sexta-feira (06), a CCR Aeroportos, concessionária que administra o Aeroporto de Petrolina (PNZ), entregou a obra prevista no contrato de concessão assinado com o Governo Federal, que contou com um investimento de R$ 56 milhões. A obra, concluída três meses antes do prazo previsto, visa aumentar a segurança operacional e proporcionar um ambiente mais confortável e moderno para os passageiros.

As intervenções contemplaram a reforma e ampliação do Terminal de Passageiros; execução de instalações elétricas no TPS; implantação de Estação de Tratamento de Esgoto; ampliação da profundidade do pátio de aeronaves; adequação da sinalização de pátio para 6 posições C; e implantação de PAPI (Sistema de Ajuda Visual à Navegação Aérea) na cabeceira 31; drenagem, iluminação e sinalização da PPD.

“O Aeroporto de Petrolina tem um papel importante na aviação regional brasileira e no desenvolvimento econômico e social do sertão nordestino. A partir de agora, a população e o setor produtivo da região passam a contar com um aeroporto maior, mais moderno e eficiente. Para nós, é uma felicidade imensa participarmos deste momento importante para o município, para o Estado e para o Nordeste”, declarou o CEO da CCR Aeroportos, Fabio Russo.

Durante a fase de construção, cerca de 340 empregos foram gerados, contribuindo significativamente para a economia local. Uma das grandes novidades é a nova sala de embarque, quase o dobro do tamanho do embarque antigo. A nova sala de embarque possui uma área de cerca de 1.185 m², com três portões de embarque, um novo canal de inspeção com capacidade para três equipamentos de raio-x em um amplo e moderno local para garantir uma estadia satisfatória ao passageiro. A quantidade de banheiros disponíveis para passageiros dobrou e foi viabilizado um vestiário exclusivo para profissionais da aviação.

‌



Outro ponto de mudança é a ampliação do número de posições de aeronave, que passa de cinco para sete. “Isso vai permitir mais operações de pouso e decolagem simultâneas no aeroporto, ampliando sua eficiência operacional”, explica Rogério Guimarães, Gerente de Engenharia da CCR Aeroportos, responsável por esta obra. “Foi um ano de muito trabalho, mas estamos satisfeitos com o resultado. O Aeroporto de Petrolina está pronto para o futuro”, completa.

A solenidade de entrega da reforma do Aeroporto de Petrolina foi prestigiada pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; pelo Secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé França; pela Vice-governadora do Pernambuco, Priscila Krause; além do Secretário de Estado de Turismo, Paulo Neri; Deputado Federal Fernando Filho; Secretário Estadual de Turismo e Lazer, Antônio Coelho; Deputado Federal Lucas Lima; ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho e o ex-senador Fernando Bezerra Coelho.

‌



Silvio Costa Filho, Ministro de Portos e Aeroportos, reforça a importância do aeroporto. “Agradeço pela antecipação dessa entrega em mais de 90 dias, por preparar o aeroporto para o fim do ano, já que em setembro começa o turismo forte na região. Não tenho dúvida de que a região vai continuar crescendo.”

Nova atração

‌



Além das melhorias na infraestrutura, a CCR Aeroportos inaugurou, no Aeroporto de Petrolina, escultura de um trio forrozeiro, representando um dos maiores símbolos culturais da região. O monumento tem três metro de altura, foi criado por Francisco Carmo Fernandes Assunção e promete agradar turistas e moradores da cidade.

Crescimento na movimentação

O Aeroporto de Petrolina vem registrando um crescimento constante na movimentação de passageiros. No ano passado, recebeu quase 500 mil passageiros, representando um crescimento de mais de 21% em relação ao período antes da pandemia. Somente no primeiro semestre de 2024, o terminal do sertão pernambucano registrou mais de 262 mil embarques e desembarques, aumentando quase 10%, em comparação com o mesmo período de 2023.

Desde a chegada da CCR Aeroportos em março de 2022 até maio de 2024, mais de 1 milhão de passageiros passaram pelo aeroporto entre embarques e desembarques, evidenciando o potencial da região do vale do São Francisco e sua contribuição para a economia regional.

“Seguimos atuando fortemente para melhorar a experiência de todos que cruzarem os portões do Aeroporto de Petrolina. A partir de agora, o terminal está preparado para receber novos voos e também novos pontos comerciais. Esse ano, já inauguramos mais três novas lojas com a abertura da Casa do Bife, o Salshipão e Mandacaru. Tudo isso, para ampliar ainda mais a satisfação do nosso passageiro”, destaca Jamerson Vasconcelos, Gerente do Aeroporto de Petrolina.

Obras de Norte a Sul

Além de Petrolina, a CCR Aeroportos realiza, de forma simultânea, obras de melhorias na infraestrutura em outros 15 aeroportos administrados pela concessionária, localizados em oito Estados. O investimento total é de R$ 1,8 bilhão, e cerca de 6 mil empregos diretos serão gerados. A primeira entrega do pacote foi o Aeroporto de Bacacheri, no início de julho. A empresa contratada para executar os serviços é a HTB Engenharia e Construção.

Sobre a CCR Aeroportos

A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos em quatro países. No Brasil, administra 17 aeroportos: Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu (PR); BH Airport e Pampulha (MG); Goiânia (GO); São Luís e Imperatriz (MA); Navegantes e Joinville (SC); Teresina (PI); Palmas (TO); Petrolina (PE); Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS). No exterior, a empresa opera os aeroportos Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 43 milhões de passageiros por ano.