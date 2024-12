CCR Aeroportos e TFSports realizam corrida inédita na pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Afonso Pena Evento marcou a etapa do Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corrida de rua da América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 18h48 (Atualizado em 02/12/2024 - 18h48 ) twitter

Mais de 3.500 corredores participaram de uma experiência inédita e inesquecível: uma corrida na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR). A etapa do Santander Track&Field Run Series, realizada pela CCR Aeroportos em parceria com a TFSports, contou com percursos de 5km e 10km, atraindo atletas e entusiastas do esporte de todo o Brasil.



O evento começou às 22h30 do dia 30 de novembro e se estendeu até as 4h15 do dia 1º de dezembro, quando os vencedores foram premiados. Entre as ativações que mais chamaram a atenção, destacou-se uma réplica do 14 Bis, o icônico avião pilotado por Santos Dumont, que encantou os corredores e o público presente.

“Essa foi a segunda corrida que realizamos este ano em nossos aeroportos, e o sucesso reforça nosso compromisso em promover saúde, bem-estar e experiências memoráveis. A primeira, no Aeroporto Internacional de São Luís, foi marcante, e esta em Curitiba superou todas as expectativas”, celebrou Josy Tibério, gerente Executiva de Comunicação da CCR Aeroportos.



Sobre o circuito

Celebrando 20 anos em 2024, o Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corridas de rua da América Latina, com 75 provas programadas e uma expectativa de reunir cerca de 150 mil atletas em todo o Brasil. Outras etapas aeroportuárias estão previstas, incluindo o BH Airport, em Confins (MG).

Fred Wagner, CEO da TFSports, destacou a importância do evento. “Investir em iniciativas que unem esporte e entretenimento nos aproxima ainda mais do nosso público e reforça nosso propósito de bem-estar.”

A corrida no Afonso Pena foi uma celebração ao esporte e ao poder transformador de iniciativas inovadoras.



