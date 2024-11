CCR Aeroportos participa do Air Cargo Fórum Evento reuniu os principais participantes do setor para falar sobre novos negócios e tendências de logística aérea Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/11/2024 - 12h15 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h15 ) twitter

CCR Aeroportos: Air Cargo Fórum Divulgação

A CCR Aeroportos, uma das principais concessionárias de aeroportos no Brasil, esteve presente, na última semana, no Air Cargo Fórum, maior evento de carga aérea dos Estados Unidos, organizado pela TIACA - The Internacional Air Cargo Association.

Na oportunidade, o time comercial da empresa se reuniu com diversos players do setor para apresentar os projetos da CCR Aeroportos e o potencial para ampliação da malha aérea cargueira nos terminais que estão sob sua administração.

“O Air Cargo Fórum é um congresso de grande prestígio no mercado de cargas e não poderíamos deixar de participar para mostrar o quanto temos investido em nossos aeroportos. Visamos sempre o desenvolvimento do negócio e este é um momento bastante propício para ampliação de parcerias”, relatou a Diretora Comercial da CCR Aeroportos, Monique Henriques.

A Associação Internacional de Carga Aérea não só representa, mas tem o objetivo de apoiar, informar e conectar todos os elementos da cadeia global da logística de cargas aéreas. O evento, que acontece anualmente, reúne líderes e autoridades do setor, empresas aéreas, operadores de aeroportos, agentes de cargas, fornecedores e partes interessadas para traçar o curso para o futuro da logística aérea, mantendo os principais princípios determinados por seu Conselho: oferecer boa relação custo-benefício, ser focado na rede, ter abrangência mundial, beneficente, sustentável, além de outros elementos, como ser divertido e culturalmente enriquecedor.

