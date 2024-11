CCR Aeroportos prevê movimento de mais de 180 mil passageiros durante feriado Serão cerca de 1400 pousos e decolagens de 15 a 18 de novembro nos terminais administrados pela empresa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/11/2024 - 17h52 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto Internacional de Curitiba deverá receber o maior número de passageiros, com mais de 54 mil Crédito: Rodrigo Czekalski

A CCR Aeroportos prevê um aumento no fluxo de passageiros nos 14 aeroportos que possuem voos comerciais e estão sob sua administração, no período de 15 a 18 de novembro, em decorrência do feriado da Proclamação da República.

A expectativa é que mais de 180 mil pessoas passem pelos terminais aeroportuários durante o final de semana prolongado, com aproximadamente 1467 mil pousos e decolagens.

O Aeroporto Internacional de Curitiba (CWB), em São José dos Pinhais (PR), deverá receber o maior número de passageiros, com mais de 54 mil, seguido pelo Aeroporto de Goiânia (GYN), em Goiás, por onde deverão passar de 31 mil pessoas.

Além deles, outros terminais também terão uma boa movimentação no período, como Foz do Iguaçu (IGU), no Paraná, com previsão de mais de 21 mil pessoas, Navegantes (NVT), em Santa Catarina, com mais de 20 mil, e São Luís (SLZ), no Maranhão, com mais de 16 mil.

‌



“Temos previsão de uma grande movimentação em nossos aeroportos, com mais pousos e decolagens do que o normal. Nosso objetivo é sempre proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros e, por isso, estamos fazendo as mudanças necessárias junto às equipes que trabalham nos terminais para oferecermos a melhor experiência”, comenta Marcius Moreno, Gerente-Executivo de Aeroportos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.