CCR, Viaje Paraná e Azul reúnem trade turístico do Paraguai para promover nova rota entre Assunção e Curitiba Operadores de turismo e agentes de viagens conheceram mais sobre o potencial turístico do Estado Luiz Fara Monteiro 15/10/2024 - 17h32

Promoção da nova rota entre Assunção e Curitiba Divulgação/CCR Aeroportos

A CCR Aeroportos, A Secretaria de Turismo do Paraná, através do Viaje Paraná, o Instituto Municipal de Turismo e o Convention Bureau de Curitiba uniram esforços para promover a nova rota aérea entre Assunção e Curitiba, que será operada pela Azul Linhas Aéreas, com uma série de ações voltadas ao trade turístico do Paraguai.

Nesta quinta-feira (10), as instituições, com o apoio da Azul, reuniram mais de 100 agentes de viagens e operadores para uma capacitação sobre as belezas, atrações e experiências turísticas do Paraná, além de demonstrar a estrutura da cidade de Curitiba para grandes eventos de lazer e negócios.

A nova rota, que terá início em 3 de dezembro de 2024, contará com voos diretos às terças e sábados, operados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 passageiros. “Uma nova rota que promete impulsionar o turismo e os negócios entre Paraná e Paraguai, fortalecendo os laços econômicos e culturais entre as capitais”, comenta Graziella Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos, administradora do Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB) e de outros três aeroportos no Paraná.

O objetivo é atender ao crescente fluxo de turistas para o Paraná. Em 2023, o estado recebeu mais de 348 mil visitantes paraguaios, e o número segue em crescimento. “O Paraguai já é responsável pelo maior número de estrangeiros que visitam o estado, e somente no primeiro semestre deste ano recebemos 219 mil paraguaios”, explica o secretário do estado do Turismo, Marcio Nunes. “Agora, com esse novo voo, a expectativa é de acelerar ainda mais esse crescimento. Ao reunir o trade turístico queremos reforçar nosso potencial e apresentar belezas e experiências que podem agradar o turista paraguaio”, completa o presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

‌



Com essa nova rota, tanto turistas quanto empresários terão mais facilidades para explorar as oportunidades no Paraná, um dos principais polos econômicos e turísticos do Brasil. “O fluxo de turistas entre o Paraguai e o nosso estado do Paraná, sempre existiu pelo modal terrestre. A partir de agora, temos orgulho de trazer esses Clientes para a experiência Azul. A expectativa é que essa conexão fortaleça ainda mais as relações entre os dois países, com novas possibilidades de negócios e investimentos”, pontua Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

Lançamento na FITPAR

‌



As atividades de promoção da nova rota culminaram com o lançamento oficial durante a Feira Internacional de Turismo do Paraguai (FITPAR), nesta sexta-feira, 11 de outubro. A cerimônia ocorreu no estande do Governo do Paraná e contou com a presença de autoridades do Paraguai, do estado, além de representantes da CCR e da Azul.

Sobre a CCR Aeroportos

‌



A CCR Aeroportos é uma divisão de negócios do Grupo CCR que opera 20 aeroportos em quatro países. No Brasil, administra 17 aeroportos: Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu (PR); BH Airport e Pampulha (MG); Goiânia (GO); São Luís e Imperatriz (MA); Navegantes e Joinville (SC); Teresina (PI); Palmas (TO); Petrolina (PE); Pelotas, Uruguaiana e Bagé (RS). No exterior, a empresa opera os aeroportos Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 43 milhões de passageiros por ano.

