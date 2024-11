Célula de defesa aérea é ativada no aeroporto do Galeão para a Reunião Posição funciona 24 horas por dia e conta com 19 militares monitorando os movimentos aéreos nas áreas de exclusão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/11/2024 - 10h13 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h13 ) twitter

DECEA

A Cúpula do G20 se reúne nos dias 18 e 19/11, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro (RJ). Na reunião estão presentes chefes de Estado e de Governo de 40 países, além de representantes de 15 organizações internacionais. Para garantir a segurança do evento, uma Célula de Operações Local (COL) de defesa aérea foi ativada no Controle de Aproximação do Rio de Janeiro (APP-RJ), unidade operacional do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Galeão (DTCEA-GL).

A COL, que iniciou a operação no domingo (17/11), funcionará 24 horas por dia até quarta-feira (20/11). Com uma equipe de 19 militares, uma célula monitora os movimentos aéreos nas áreas de exclusão criadas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). O trabalho é realizado por meio de sistemas de radar, comunicação e aeronaves de interceptação, com o objetivo de proteger o espaço aéreo contra possíveis incursões não autorizadas dentro dessas áreas.

“Os militares estão em prontidão para atuar, se necessário, no controle das medidas de policiamento do espaço aéreo. Entre as responsabilidades do COL estão o gerenciamento do tráfego aéreo militar e o suporte às defesas antiaéreas”, explicou o Gerente do COL e especialista em Controle de Tráfego Aéreo, Major Fábio Nunes de Oliveira.

‌



A célula mantém comunicação direta com o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e outras estruturas estratégicas, como a Sala Master de Comando e Controle, no Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), localizado na área central do Rio, e o Segundo Centro de Operações Aéreas Militares, em Curitiba (PR). Essa rede de telefonia e troca de informações garante a integração e a eficiência para a condução das transações.

“O COL desempenha um papel essencial em eventos de grande porte, como o G20. Sua atuação é fundamental para proteger o espaço aéreo brasileiro, reforçando a segurança e a soberania nacional em momentos de importância internacional”, destacou o Gerente do COL e especialista em Controle de Tráfego Aéreo.

‌



