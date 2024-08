Centro de Operações Espaciais recebe visita do Presidente da República Acompanhado de Ministros de Estado e membros do Alto-Comando da Aeronáutica, o Chefe do Executivo conheceu as instalações da unidade militar Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/08/2024 - 17h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h21 ) ‌



Presidente da República visita o centro de controle do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas Sargento Vanessa Sonaly / CECOMSAER

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), recebeu, nesta terça-feira (27/08), a visita do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, às instalações do Centro de Operações Espaciais (COPE), que serve como centro de controle do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) e controla diversos satélites geoestacionários e de baixa órbita. As instalações do COPE foram projetadas com alto nível de segurança e disponibilidade de rede, tornando-se referência pela complexidade e modernidade.

Acompanhado do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, dos Membros do Alto-Comando da Aeronáutica e Oficiais-Generais da FAB, o Comandante de Operações Aeroespaciais, Tenente-Brigadeiro do Ar Raimundo Nogueira Lopes Neto, detalhou ao Presidente da República e para a comitiva ministerial as aplicações dos satélites gerenciados pelo COPE para monitoramento de atividade de garimpos ilegais; pistas de pouso e decolagem clandestinas; navios não identificados; mapeamento de todo o estado do Rio Grande do Sul, para ajudar na reconstrução; além do monitoramento do clima espacial; de consciência situacional espacial, e do acordo com a Telebras que permitiu, grande absorção de tecnologia pelo setor espacial brasileiro.

Centro de Operações Espaciais recebe visita do Presidente da República SECOMSAER

Em suas palavras, o Comandante da Aeronáutica agradeceu a presença do Executivo e destacou a importância de ter um Centro estratégico para a tecnologia aeroespacial.

“Aqui no COPE, gerenciamos a comunicação estratégica junto à Telebras e ainda possuímos um satélite principal que fornece comunicações em Banda X para a defesa e Banda KA para a Telebras no escopo do programa nacional de banda larga. O COPE é essencial para o sucesso nessas frentes, o uso de recursos de geoinformação e um exemplo brilhante de inovação e de liderança tecnológica do Brasil. Pautada no uso de satélites estratégicos e de tecnologias de ponta, destaco a singular capacidade do Brasil de liderar na área de defesa. Assim, estamos comprometidos em manter e expandir essa liderança, com vistas a garantir que o Brasil continue a ser um protagonista internacional, tanto na esfera militar quanto na civil do espaço”, afirmou o Tenente-Brigadeiro do Ar Damasceno.

Na ocasião, houve ainda a assinatura do contrato entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Telebras, que visa fornecer serviços de telecomunicações, com capacidade para prover conectividade segura entre as 409 agências do Ministério do Trabalho e Emprego, com monitoramento contra ataques cibernéticos 24h por dia. O contrato tem duração de 5 anos.

Também estiveram presentes no evento os Ministros de Estado: da Casa Civil, Rui Costa Dos Santos, da Defesa, José Mucio Monteiro; do Trabalho E Emprego, Luiz Marinho; da Gestão E Da Inovação Em Serviços Públicos, Esther Dweck; das Comunicações, Jose Juscelino Dos Santos Rezende Filho; da Ciência, Tecnologia E Inovação, Luciana Santos; do Desenvolvimento Regional Do Brasil, Waldez Góes; do Gabinete De Segurança Institucional Da Presidência Da República, Marcos Antonio Amaro Dos Santos; e o Presidente da Telebras, Frederico De Siqueira Filho.

COPE

O COPE foi inaugurado em 2020, em parceria com a Empresa Estatal Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), para servir como centro de controle do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) e com a possibilidade de controlar diversos satélites geoestacionários e de baixa órbita. As instalações do COPE foram projetadas com alto nível de segurança e disponibilidade de rede, tornando-se referência pela complexidade e modernidade.

Provendo serviços com aplicação civil e militar e atuando com plena confiabilidade, o COPE tem capacidade de operação continuada nos mais diversos cenários. Em maio de 2022, o Centro de Operações Espaciais lançou os primeiros satélites do Projeto Lessonia: Os dois satélites de Sensoriamento Remoto Radar (SRR), denominados Carcará I e Carcará II, foram lançados por meio do foguete Falcon 9, da SpaceX, no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos (EUA).