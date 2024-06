Centro-Oeste Airports e BRT Lounges fecham parceria para implementação de Salas Vip e Serviço Smart Pass Aeroporto Internacional de Cuiabá é o segundo do Brasil, depois do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a receber o serviço que permite o acesso à área de embarque com mais conforto e agilidade para clientes

Alto contraste

A+

A-

Centro-Oeste Airports e BRT Lounges fecham parceria por Sala Vip (Divulgação Centro-Oeste Airports)

A Centro-Oeste Airports (COA), concessionária dos aeroportos de Sinop, Rondonópolis, Alta Floresta e do Aeroporto Internacional de Cuiabá, localizado em Várzea Grande, firmou parceria com a BRT Lounges, empresa com mais de 46 anos no mercado de turismo, para a implementação de Salas Vips nos aeroportos de Sinop e de Cuiabá. No terminal do principal aeroporto do estado, além do lounge, a empresa colocará em funcionamento, a partir do dia 1º de junho, o Smart Pass, conhecido mundialmente como fast track, com o qual clientes dos programas Dragon Pass, do aplicativo Smart Pass – que será lançado nas próximas semanas -, e até os que aderirem presencialmente no terminal de passageiros podem acessar a sala de embarque com mais conforto e agilidade. No Brasil, o aeroporto da capital mato-grossense é o segundo a contar com o serviço, que foi inaugurado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o maior da América do Sul.

“Com enorme satisfação, apresentamos essa solução aos nossos clientes. O Smart Pass, além da Sala Vip, que deve ser inaugurada no decorrer do próximo mês, são inovações importantes que devem elevar mais a experiência e satisfação dos passageiros que transitam pelos aeroportos. Essas novidades fazem parte de um projeto bem amplo da concessionária, que foi pautado pelo upgrade do mix comercial e pela ampliação da oferta de serviços e comércios nos terminais de passageiros. Consolidamos a parceria e estamos muito animados, pois conhecemos o padrão de qualidade da BRT e sabemos que vai superar a expectativa. Sem dúvida, os usuários desfrutarão de comodidade, sofisticação, modernidade e conforto”, explica Gabriel Magalhães de Carvalho, Coordenador Comercial e Financeiro da COA.

As Salas Vip estão em fase de implementação e devem ser inauguradas até meados de junho. “Trazemos uma experiência inédita para os brasileiros por meio das nossas Salas Vip. Vamos muito além do pão de queijo e do café expresso. A experiência em nossos estabelecimentos ganha vida por meio do nosso exclusivo atendimento de Concierge One by One. Pensando no conforto, temos parceria com a renomada marca Artefacto. Para quem gosta de um bom vinho, temos parceria exclusiva com Raphael Zanette, da Vino, um renomado especialista, para oferecer uma experiência única, além de outras comodidades e muita qualidade”, explica André Luis Macias, fundador da BRT Lounges. “Cuiabá é o primeiro aeroporto - além do de Guarulhos - a implementar o serviço, mas estamos em fase de negociação com outros 20 terminais aeroportuários brasileiros. Seremos o maior provedor do serviço Smart Pass, conhecido mundialmente como fast track, verticalizando a solução no país”, detalha Macias.

“É muito importante ressaltar que também contaremos com uma Sala Vip no Aeroporto de Sinop, o que representa uma grande evolução. Além de convergir com o projeto concebido para novo terminal, essa ativação vai ao encontro do anseio dos clientes e deve suportar o expressivo aumento da movimentação no empreendimento. Uma nova opção importante que traz ainda mais conforto para os passageiros”, esclarece Carvalho.

Publicidade

Como funciona o Smart Pass

Em operação no Aeroporto Internacional de Cuiabá - Marechal Rondon a partir de 1º de junho, próximo sábado, o Smart Pass é um serviço inovador no Brasil e permite que seus clientes cheguem à área de embarque com mais agilidade. “Ao invés das filas triviais para embarcar, o passageiro que utilizar o Smart Pass acessará com mais rapidez até a área do raio-X, podendo, inclusive, viajar sem pressa e com mais tranquilidade para desfrutar das outras novidades do novo Aeroporto Internacional de Cuiabá”, explica Gabriel.

Publicidade

O serviço pode ser utilizado por clientes do programa Dragon Pass ou usuários do aplicativo do Smart Pass, no qual o passageiro pode fazer seu cadastro e confirmar sua utilização no terminal com antecedência. A BRT traz, também, atendimento exclusivo e presencial, para atender os clientes que optarem pelo serviço.

Sobre a Centro-Oeste Airports (COA)

Publicidade

A Centro-Oeste Airports (COA) administra quatro aeroportos em Mato Grosso: Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon, Aeroporto de Sinop – Presidente João Batista Figueiredo, Aeroporto de Rondonópolis – Maestro Marinho Franco e Aeroporto de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias. A concessionária é formada pelo grupo Socicam, empresa com 52 anos de atuação, líder em infraestrutura de mobilidade no Brasil, especialista na criação de soluções para gestão de aeroportos, portos, terminais urbanos e rodoviários, e a Sinart, empresa fundada há mais de 40 anos, com larga experiência na gestão de aeroportos, terminais rodoviários, estacionamentos públicos e privados, empreendimentos de hotelaria, entre outros operações.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.