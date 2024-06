CEO da LATAM destaca estratégia de sustentabilidade da companhia No Dia Mundial do Meio Ambiente, Jerome Cadier ressalta a defesa por um planeta melhor para todos

LATAM Airlines Brasil: em defesa da sustentabilidade (Lucas Batista)

O CEO da LATAM Brasil, Jerome Cadier, divulgou um texto nesta quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, em que ressalta os 3 anos de implementação da estratégia de sustentabilidade da companhia aérea.

“Temos a convicção de que estamos no caminha certo e que seguiremos trabalhando dia após dia para contribuir com as comunidades onde operamos”, escreveu Jerome.

Jerome Cadier, CEO da LATAM Airlines Brasil (Divulgação LATAM Airlines)

“No Dia Mundial do Meio Ambiente, queremos compartilhar os nossos avanços. A sustentabilidade orienta cada um de nossos passos”, diz o CEO da LATAM Airlines Brasil.

A LATAM tem anunciado diversas ações em prol do meio ambiente, como a eliminação do equivalente a 1,7 mil toneladas dos plásticos de uso único em suas operações.

O executivo destacou a estratégia de sustentabilidade da LATAM e aproveitou para divulgar um vídeo institucional da companhia, que você pode assistir abaixo.









