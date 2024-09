CEO da LATAM, Jerome Cadier, confirma presença na programação do Travel Connect 2024 Evento realizado pela agência de viagens corporativas VOLL acontecerá em outubro, no Centro de Convenções do hotel Pullman Vila Olímpia (SP), com público ampliado, e terá novidades também na experiência dos participantes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2024 - 16h43 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h43 ) ‌



Jerome Cadier, CEO da LATAM Airlines Divulgação

A edição 2024 do Travel Connect não será a maior apenas pelo aumento no número do público presente, mas também pelo line-up repleto das mais altas lideranças do segmento de viagens corporativas do Brasil. Um grande exemplo disso é a confirmação da presença de Jerome Cadier, CEO da LATAM Airlines no país, na agenda de apresentações do evento que será realizado no dia 24 de outubro. Promovido pela agência de viagens corporativas VOLL (www.govoll.com), o Travel Connect está em sua terceira edição e acontecerá em novo endereço, no Centro de Convenções do hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo (SP). Com sua capacidade ampliada, o espaço receberá os 600 gestores de compras, viagens e despesas corporativas, que acompanharão de perto as mais recentes novidades do setor, tendo como tema central “Conexões reais na era da inteligência artificial”.

Segundo o cofundador e CEO da VOLL, Luciano Brandão, o objetivo do Travel Connect é conectar líderes do segmento de viagens e despesas corporativas do Brasil ao que há de mais atual no mercado por meio de um repertório exclusivo proporcionado pelas mais altas lideranças do segmento. “É fundamental para o desenvolvimento contínuo do setor que as empresas e seus gestores possam conhecer a gama de possibilidades, compreendendo como a inteligência artificial pode, de fato, se tornar um elemento mais prático e agregador no cotidiano das companhias e de seus colaboradores”, afirma.

O conteúdo altamente qualificado, com a presença de executivos de grandes empresas, vai ser expandido para novos espaços do evento, com estandes e oportunidades de negócios entre fornecedores e decisores. “Queremos que o público aproveite ao máximo todas as experiências, pois, afinal, reconhecemos que a gestão de viagens e despesas reflete diretamente no desempenho dos colaboradores, nos resultados do negócio, na retenção de talentos e também na fidelização de clientes”, diz Luiz Moura, cofundador da VOLL e conselheiro de turismo da FecomercioSP.

A experiência do evento será conduzida em parceria com o Grupo R1, holding líder do mercado de eventos, especializado em soluções completas, reunindo tecnologia, sustentabilidade e inovação. A programação completa e o início das inscrições serão divulgados em breve. O evento está sendo elaborado para que os participantes possam avaliar as oportunidades dentro de suas empresas para expandir seus impactos positivos no negócio, por meio de um formato atualizado, inovador, funcional, dinâmico e seguro.

‌



A VOLL ainda promove uma série de outros eventos ao longo do ano com o objetivo de expandir o conhecimento dos gestores de viagens e despesas corporativas e elevar o nível de performance do setor em todo país por meio da reflexão entre profissionais que são referência nesse mercado, abrindo um espaço para debates construtivos. Hoje, os mais de 700 mil usuários do app VOLL são atendidos 24/7, via canais diversos e em três idiomas (português, inglês e espanhol), por uma equipe especializada distribuída por todo o território nacional. A VOLL já foi investida pela Vivo e pela Localiza e é uma das integrantes do Ranking TOP 100 Open Scale Ups 2023. Dentre seus clientes, destacam-se Banco Itaú, CPFL Energia, iFood, Nubank, Cogna, Syngenta e Andrade Gutierrez. O Travel Connect 2024 é um evento exclusivo para profissionais de gestão de viagens, facilities e procurement. Para mais informações, acesse o site.

SERVIÇO

‌



Travel Connect 2024:

Data: 24/10, quinta-feira

‌



Horário: das 08h30 às 18h

Local: Centro de Convenções do Pullman Vila Olímpia

Endereço: Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia, São Paulo/SP

Site: https://conheca.govoll.com/travel-connect-2024