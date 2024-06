CEO do BH Airport, Daniel Miranda, recebe Troféu Personalidade Influente do Brasil 2024 Reconhecimento fez parte das comemorações dos 40 anos do Jornal MG Turismo, que concedeu ao CEO a homenagem especial Palma de Ouro

Daniel Miranda, recebe Troféu Personalidade Influente do Brasil 2024 Divulgação BH Airport

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, recebeu ontem (27/6) o Troféu Personalidade Influente do Brasil 2024, da diretoria do Jornal MG Turismo, dos Conselhos Consultivo e Editorial e do Caderno MG Cultura & Sociedade. A premiação faz parte das comemorações dos 40 anos de fundação do jornal, que homenageou entidades, empresas e profissionais que se destacam em seus setores, contribuindo para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

Daniel recebeu a homenagem especial Palma de Ouro, que é inspirada na Palma Portuguesa que chegou ao Brasil no período colonial para enfeitar os altares das igrejas barrocas e que é considerada, hoje, um dos símbolos de Minas Gerais. O CEO do BH Airport destacou a importância de iniciativas como essa premiação, que contribuem para a valorização do Estado.

“Gostaria de agradecer ao Jornal MG Turismo por este reconhecimento, que mais que uma premiação, é também uma ferramenta de incentivo ao turismo de Minas Gerais, um dos nossos compromissos. Temos orgulho de projetar o nosso estado para todo o país e para o mundo, por meio dos nossos 71 destinos, estimulando o turismo, gerando emprego, desenvolvimento e renda. Estou honrado por receber esse prêmio, mas sem dúvida, ele é compartilhado com um time competente, que trabalha todos os dias para fazer do BH Airport o melhor e mais pontual aeroporto, entre os maiores do Brasil, como recentemente fomos reconhecidos pelo Prêmio Aviação Mais Brasil, da Secretaria de Aviação Civil”, afirma.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.









