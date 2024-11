CEO do BH Airport recebe Medalha Santos Dumont por sua contribuição com o desenvolvimento de Minas Gerais Medalha dada a Daniel Miranda é concedida desde 1956 a personalidades que contribuem para crescimento do estado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/11/2024 - 12h21 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CEO do BH Airport, Daniel Miranda: medalha Santos Dumont Dirceu Aurelio

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, foi agraciado na tarde da última segunda-feira (18/11) com a Medalha Santos Dumont 2024, importante honraria concedida pelo Governo do Estado. A entrega foi feita pelo Governador em exercício, Professor Mateus, em cerimônia realizada na Villa Foncá, na cidade de Santos Dumont.Instituída em 1956, a Medalha Santos Dumont foi criada em celebração ao primeiro voo de uma aeronave mais pesada que o ar, realizado em 23 de outubro de 1906 por Alberto Santos Dumont. Desde então, a honraria distingue personalidades e instituições que, de forma relevante, contribuem para o progresso de Minas Gerais e do Brasil.

“Receber a Medalha Santos Dumont é uma honra para mim e para todo o time BH Airport, que trabalha com afinco e que faz do nosso aeroporto um verdadeiro indutor de desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Somos, hoje, o segundo maior aeroporto do Brasil em número de destinos domésticos e entendemos que a aviação vai além de conectar destinos. Ela encurta distâncias, conecta sonhos, oportunidades e pessoas, sendo uma ferramenta poderosa de desenvolvimento social, econômico e cultural”, afirma Daniel Miranda.

A medalha é conferida anualmente pelo Governo de Minas Gerais, com os agraciados sendo escolhidos pelo Conselho Permanente da Medalha. A cerimônia, realizada no município que leva o nome do “pai da aviação”, reforça a importância de valorizar iniciativas e trajetórias que inspiram o crescimento regional e nacional.

‌



Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.