Cinco dicas para assegurar uma viagem tranquila de final de ano Turismo brasileiro atinge o maior faturamento desde antes da pandemia: R$ 95,3 bilhões impulsionam a economia, e viagens de fim de ano prometem bater recordes Luiz Fara Monteiro 31/10/2024 - 18h14

Turismo brasileiro atinge o maior faturamento desde antes da pandemia Divulgação

O setor de turismo está se recuperando de forma acelerada após os desafios impostos pela pandemia, com números que já começam a superar os de 2019, último ano antes da crise sanitária global. No primeiro semestre de 2024, o turismo movimentou R$ 95,3 bilhões, representando um crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com a Fecomércio. E a boa notícia não para por aí: o turismo internacional no Brasil também caminha para um novo recorde, com uma arrecadação de R$ 26,2 bilhões entre janeiro e agosto, um aumento de 9% em relação a 2023, conforme dados da Embratur.

Esses números refletem o apetite renovado dos viajantes, tanto brasileiros quanto estrangeiros, em busca de novos destinos. Com a proximidade do fim do ano, milhões de brasileiros já se preparam para as tradicionais viagens de Natal e Ano Novo. Estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas embarquem nesse período, caracterizado pela alta demanda por voos, hospedagens e, naturalmente, maior atenção à segurança nas viagens.

Neste contexto, o planejamento torna-se ainda mais crucial. Hugo Reichenbach, diretor de operações e sócio da Real Seguro Viagem, reforça que “uma viagem bem planejada é fundamental para garantir uma experiência inesquecível e livre de contratempos.”

Para quem já está organizando as férias, a Real oferece dicas valiosas para assegurar uma viagem tranquila e segura. Além de escolher destinos e acomodações com antecedência, é importante pensar em todos os detalhes, como a contratação de seguros adequados, a verificação de documentos e a preparação de um roteiro flexível que permita ajustes de última hora.

‌



Confira:

1 - Escolha seu seguro viagem com antecedênciaCom o aumento no número de viagens internacionais, muitos destinos exigem seguro viagem como requisito obrigatório. Países da Europa, como Alemanha, França, Espanha e Itália, e outros destinos populares como Cuba, Equador e Emirados Árabes Unidos, são exemplos onde o seguro é imprescindível. Emilly Chargas, Líder de Marketing da Real Seguro Viagem, explica que ter um seguro adequado evita dores de cabeça com despesas médicas inesperadas ou extravio de bagagens, garantindo que imprevistos não estraguem sua viagem.

‌



2 - Cuide da sua bagagemA temporada de fim de ano é marcada por aeroportos lotados, e o risco de extravio de bagagens aumenta significativamente. Anualmente, a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) recebe inúmeras reclamações sobre esse problema, que representa cerca de 20% das queixas. Identificar bem suas malas com etiquetas de contato e investir em rastreadores de bagagem são estratégias importantes. Emilly acrescenta: “Contratar uma cobertura de seguro que inclua proteção para perda de bagagem oferece suporte adicional, ajudando o viajante com despesas para itens essenciais até a bagagem ser localizada.”

3 - Organize sua documentaçãoNada estraga mais uma viagem do que problemas com documentos. Certifique-se de que todos estão em dia, especialmente para viagens internacionais, onde o passaporte é obrigatório. O prazo para emissão do passaporte pode variar, então, não deixe para a última hora. Verifique também se o país de destino exige visto e seguro viagem e se você possui tempo hábil para obter a documentação necessária antes de embarcar.

‌



4 - Cuide do seu melhor amigoSe você pretende levar seu animal de estimação, fique atento às normas de transporte aéreo. Algumas companhias permitem que pets pequenos viajem na cabine, enquanto outras exigem que sejam transportados no bagageiro. Voos diretos são sempre uma opção mais confortável para os animais. Além disso, invista em uma caixa de transporte adequada e atualize as informações de identificação do seu pet, para facilitar a localização em caso de perda. Reservar voos com antecedência e estar atento à saúde do seu animal também são fundamentais para uma viagem tranquila.

Tenha em mente que, assim como você, seu pet também pode ter acesso a um seguro viagem. Embora não seja obrigatório, é altamente recomendável. Sua cobertura inclui despesas emergenciais com veterinário, exames e internações. Esse tipo de seguro é destinado especificamente para cachorros e gatos, que são os animais de estimação reconhecidos e regulamentados em padrões internacionais.

5 - Tenha paciência e aproveite a viagemA época de festas tende a ser agitada, e é comum ocorrerem atrasos ou mudanças nos voos devido ao grande volume de passageiros. Nessas situações, manter a calma é essencial. Respire fundo e aproveite a oportunidade para focar no que está sob seu controle – afinal, a viagem é sobre criar memórias e desfrutar do destino.

Com essas dicas da Real Seguro Viagem, que já ajudou mais de 1 milhão e 400 mil pessoas a viajarem com segurança, você estará preparado para aproveitar o fim de ano com mais tranquilidade e segurança, focando apenas em criar momentos inesquecíveis.

