Com 1,2 milhão de passageiros atendidos em 2024, movimentação nos aeroportos administrados pela ASP aumenta 23% em dois anos Mais de 13,8 mil voos foram operados nos quatro terminais da concessionária que recebem voos comerciais durante o último ano Luiz Fara Monteiro 28/01/2025 - 17h34

Aeroporto Dario Guarita, em Araçatuba: 97,5 mil passageiros em quase 1.500 voos regulares Divulgação

Sob a gestão da ASP - Aeroportos Paulistas, os aeroportos de São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba encerraram o ano de 2024 com resultados positivos no movimento de passageiros e de aeronaves. Isso porque, juntos, os três empreendimentos atenderam 1.175.524 viajantes, entre embarques e desembarques, nos mais de 13,8 mil voos regulares operados entre os meses de janeiro e dezembro do último ano.

Em comparação com os dados do mesmo período em 2022, quando a ASP assumiu a gestão dos terminais, o fluxo de 2024 reflete crescimento de 23,4% em relação ao primeiro ano, quando 952.479 mil clientes foram recebidos. Já em comparação com 2023, o aumento é de 6,6% na movimentação dos três aeroportos.

Em São José do Rio Preto, o Aeroporto Professor Eribelto Manoel Reino manteve sua relevância como o segundo maior terminal aéreo do interior paulista. Atrás apenas do Aeroporto Internacional de Viracopos, o terminal registrou mais de 768 mil viajantes nas mais de oito mil frequências regulares operadas entre os meses de janeiro e dezembro de 2024. Em comparação com o fluxo dos anos de 2022 e 2023, os números apontam crescimentos de, respectivamente, 21% e 5,7%.

Já no oeste do estado, o Aeroporto de Presidente Prudente alcançou a marca de 309 mil usuários atendidos em mais de 4,3 mil voos no último ano. Em comparação com os dados de 2022, início da gestão da ASP, o crescimento foi de 41% no quantitativo de viajantes e de 30% no total de ligações, quando 219 mil clientes embarcaram e desembarcaram em 3.355 voos. No comparativo em relação ao ano de 2023, os valores indicam, respectivamente, crescimentos de 9,6% na movimentação e 14% no número de frequências.

Em Araçatuba, o Aeroporto Dario Guarita registrou mais de 97,5 mil passageiros em quase 1.500 voos regulares operados entre janeiro e dezembro de 2024, um avanço de 5% no fluxo de viajantes em relação ao mesmo período de 2023.

Com investimentos fundamentais da ASP para qualificar as estruturas operacionais, o Aeroporto de Barretos também voltou a operar voos comerciais em dezembro de 2024. As viagens são oferecidas às terças e aos domingos pela Azul Conecta com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Segundo Dario Rais Lopes, CEO da ASP, os resultados refletem o compromisso da concessionária em promover a integração regional e oferecer experiências de viagens ainda mais satisfatórias aos passageiros. “Os números de 2024 reforçam a importância dos aeroportos regionais para o desenvolvimento econômico e social das cidades e das regiões por eles atendidas. Nosso foco está em ampliar a conectividade, atrair novas rotas e garantir que os terminais continuem atendendo com fluidez e segurança as demandas crescentes dos viajantes. Estamos preparados para manter esse ritmo de crescimento em 2025, priorizando sempre a qualidade dos serviços e a satisfação dos nossos clientes”, afirma.

MOVIMENTAÇÃO EM ALTA NO PERÍODO DA ALTA TEMPORADA

Para o mês de janeiro, período da alta temporada, aproximadamente 112 mil passageiros são esperados nas três unidades, entre embarques e desembarques, nos mais de 1.260 voos programados para o período. Os números indicam, respectivamente, aumentos de 19% no fluxo de viajantes e 20,4% no quantitativo de frequências previstas em comparação com o mesmo período em 2024, quando 94 mil viajantes foram registrados entre 1.046 voos.

Sobre a ASP

A ASP - Aeroportos Paulistas é uma concessionária 100% brasileira, composta pela Socicam e pela Dix Empreendimentos. Pelo prazo de 30 anos, será responsável por serviços de ampliação, manutenção, operação e exploração dos complexos aeroportuários integrantes dos Blocos Noroeste do estado: São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Andradina, Dracena, Votuporanga, Assis, Penápolis, Tupã e Presidente Epitácio.

