Com oito cidades no Top 10, Nordeste é a região mais buscada pelos brasileiros para as férias de verão Recife está no topo da lista. O novo relatório de tendências do KAYAK mostra a preferência pela localização e preços médios que o viajante encontra Luiz Fara Monteiro 26/11/2024 - 16h56 (Atualizado em 26/11/2024 - 17h09 )

Recife: entre as capitais mais procuradas no Nordeste Divulgação Kayak

O Nordeste reúne muitas coisas que o brasileiro valoriza: praias paradisíacas, boa culinária, natureza diversificada e clima ensolarado. E por mais que esses já pareçam motivos suficientes para fazer a fama, a extensão litorânea da região entrega ainda inúmeras surpresas, desde dunas formadas pelo vento fresco, bancos de areia em meio ao mar, até piscinas naturais e vida marinha abundante, sendo possível apreciá-la sem precisar de muito esforço por conta das águas cristalinas.

E viver essa experiência durante as férias de verão parece estar nos planos dos brasileiros. É o que mostra o relatório Check-in para Sua Viagem: Verão 2025 do KAYAK, que destaca não apenas oito cidades nordestinas no ranking dos dez destinos mais buscados para viagens entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, mas também a redução no preço médio das passagens para voos de ida e volta em classe econômica para quase todos eles.

● Recife, que está no topo do ranking, e Salvador, que aparece na quinta posição, são as opções mais econômicas da região;

● O viajante poderá desembolsar, em média, R$1.639 para pousar na capital pernambucana e R$1.369 para aterrissar na capital da Bahia;

‌



“Além de serem as cidades com os preços médios mais baixos, Recife e Salvador também apresentaram queda no preço médio comparado ao verão passado, caindo 9% e 12% respectivamente. Mas mesmo os destinos da região com os preços médios mais altos, ainda são considerados ótimas opções para férias neste verão. Natal (R$1.967) e João Pessoa (R$2.062), por exemplo, tiveram aumentos leves de 1% e 6% respectivamente, nos preços médios dos voos de ida e volta em classe econômica”, analisa Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Na busca por economia, o KAYAK indica as semanas que podem ser melhores para voar

‌



Durante a alta temporada, é importante estar de olho nos períodos em que os preços tendem a estar mais baixos para economizar e, para isso, o viajante que já está animado em preparar as malas rumo ao Nordeste, pode checar as datas sugeridas pelo Check-in para Sua Viagem: Verão 2025. As semanas do dia 02 de dezembro, 20 e 27 de janeiro podem ser boas opções, pois as passagens nesses períodos estão, em média, um terço mais baratas do que nas semanas de pico, próximas ao Natal e Ano Novo.

Além disso, o uso de ferramentas gratuitas como o alerta de preços, pode trazer ao viajante mais segurança para fazer um bom negócio. Este recurso, oferecido pelo KAYAK, envia automaticamente notificações de variações de preços na plataforma, baseado nas preferências do usuário. Dessa forma, o viajante tem a oportunidade de comprar uma passagem aérea quando os valores baixarem, sem a necessidade de procurar pelos bilhetes todos os dias.

‌



Metodologia*

O relatório “Check-in para sua Viagem: Verão 2025” é baseado na análise de buscas feitas no site KAYAK.com.br e marcas associadas entre 01/03/2024 e 31/08/2024 para viagens entre 01/12/2024 e 31/01/2025, definido como período de verão. Os dados ano a ano são baseados na comparação dos dados das mesmas buscas e períodos de viagem do ano anterior.

Todos os preços de voos mencionados são preços médios ponderados para voos de ida e volta em classe econômica para este verão, partindo de qualquer lugar do Brasil e retornando ao mesmo local, salvo indicação do contrário.

